Tél - Havas, hókásás utak a megyében, több településen 20 cm-es a hóvastagság - videó, sok-sok fotó

Éhesek voltak a madarak, közel engedték a fotóst - írta Olvasónk.

Abdai lehajtótól Bécs irányába az M1 bedugult - írta Tudósítónk.

Ilyen volt az M85-ös Győr közelében szombat délben. Fotó: Olvasó

Irány a szabadba! Itt a nagy alkalom, bárki építhet hóembert.

Útállapot, időjárás

Hóban futkározhatnak a kutyák a Deák téren. Fotó: Olvasó

Olvasónk kutyája hamar meggondolta magát.

Várható időjárás az ország területén péntek estig



A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk, pénteken a délutáni óráktól északnyugat felől beborul az ég. Ma szórványosan, éjszaka és holnap a nap első felében helyenként alakul ki hózápor, majd a késő délutáni óráktól nyugat felől egyre többfelé havazás kezdődik. Az északnyugati szél nagy területen, pénteken már csak a Dunántúlon lesz erős, viharos, majd délutántól mindenhol mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -8 fok között várható, de néhol ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken +1 és -3 fok közt alakul.

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy Felpéc, Kajárpéc és Tényő települések dombos részein a hulladékgyűjtő járatok a havazás miatt helyenként nem tudnak végigmenni a járatútvonalon.A vidéki településeket érintő, a téli időjárás miatt esetlegesen kialakult hulladékszállítási elmaradásról, valamint a szállítás soron kívüli pótlásának időpontjáról hétfőn tájékoztatja az érintett önkormányzatokat a közszolgáltató. A GYHG Nonprofit Kft. megköszöni a lakosság türelmét és megértését.A megnövekedett forgalom miatt öt kilométeren torlódnak a járművek az M1-es autópályán a hegyeshalmi határátlépési pontnál Ausztria felé, és az 1-es úton is torlódás alakult ki - tájékoztatott a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombaton.Tóth Gabriella elmondta, hogy az M1-esen a várakozási idő mintegy egy óra, az 1-es úton pedig fél óra. Hozzátette, hogy napközben akár hosszabb torlódás is kialakulhat, ezért arra kérik a sofőröket, hogy lehetőség szerint válasszák a rajkai, a vámosszabadi vagy a soproni határátlépési pontokat, indulás előtt pedig tájékozódjanak a várható várakozási időkről a rendőrség honlapján.Kapuváron és környékén a 85-ös főút havas - tudtuk meg Olvasónktól. Írása szerint a főúton legfeljebb 40-nel lehet haladni. Itt és más megyei útszakaszon is vigyázzanak egymásra!meteorológiai észlelések menüben olvasható adatok szerint több megyei településen is átlépte a hóvastagság a 10 cm-et. Győrben 8-12 cm-et, Győrsövényházán 12 cm-et, míg Győrszemerén 15 cm-et mértek az amatőr meteorológusok."Lébény környékén párás az idő" - figyelmeztet a nehéz látási viszonyokra az Útinform.A Győr-Szol Zrt. készenléti ügyeletben lévő állománya január 4-én 18 órakor, a havazás kezdetével egy időpontban megkezdte a síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatokat a kisalföldi megyeszékhelyen. A társaság munkatársai és járművei a technológiai előírásoknak megfelelően elsőként a hidakon és a felüljárókon, a közösségi közlekedés elősegítésére tömegközlekedési útvonalakon dolgoznak, ugyanakkor szóróanyag kerül a főbb utak és a buszmegállók burkolatira, valamint a közterületi járdákra és terekre.A főutakat, a forgalmas városi szakaszokat nagygépek, a belvárosi, szűkebb utcákat kisebb járművek, a buszmegállókat, gyalogátkelőhelyeket kézi erővel síkosságmentesítik. Éjjel 1 órától zajlik a lakóutcákban a hótolás is. A teljes kapacitással zajló munkában összesen 35 gép és közel 100 ember vesz részt. A síkosságmentesítés és a hó eltakarítás folyamatos, a munka addig tart, amíg azt az időjárási viszonyok azt indokolttá teszik. A számozott főutak városi szakaszain az Állami Közútkezelő végzi a munkát.A Győr-Szol Zrt. minden, a közlekedésben résztvevőtől a szokásosnál nagyobb türelmet kér, egyben a szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az időjárásban és az utakon télies körülményekre kell számítani, ami a megszokottnál hosszabb menetidőt eredményezhet. A télies útviszonyok miatt a téli közlekedésre felkészített járművel tanácsos útnak indulni.Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a magántulajdonú lakóingatlanok vagy üzlethelyiségek előtt a járda takarítása a tulajdonos illetve a bérlő feladata, ezeken a területeken nekik kell a síkosságmentesítést elvégezniük.A télies időjárás, a havazás miatt csúszásveszély alakult ki a vízpartokon is. A győri folyópartok mentén több helyen figyelmeztető táblák jelzik a fokozott balesetveszélyt, így ezeket a sétálóutakat mindenki saját felelősségére használhatja. A téli időszakban érdemes fokozottan figyelniük az itt közlekedőknek, hiszen a páralecsapódás vagy hóesés miatt ezeken a helyeken könnyen előfordulhat jegesedés, még enyhébb időben is jelentős a csúszásveszély. Nagyobb hidegben, jegesedés esetén a Győrben található városi tavakra, folyószakaszokra is vonatkozik a csúszkálás, a korcsolyázás tiltása, ezt a téli sportot a műjégpályán lehet űzni.Szombaton országszerte csapadékos idő várható, többfelé fog havazni, helyenként gyenge hófúvás is előfordulhat, de napközben a Dunántúlon egyre többfelé havas esőre, esőre, néhol átmenetileg ónos esőre válthat a csapadék.Kezdetben a Dunától keletre lehet többfelé élénk a délnyugati szél, mely napközben többfelé feltámad, majd délután a Dunántúl északi felén erős, viharos lökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet. Hajnalban -6 és +1, nappal -3 és +4 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz enyhébb az idő. Kettősfronti hatás várható -az Időkép.Vasárnap elszórtan még előfordulhat kisebb havazás, egy-egy futó hózápor, de már szakadozottabbá válik a felhőzet, többfelé kisüt a nap. Az erős, viharos északi-északnyugati szélben napközben -3, +3 fokot mérhetünk.Az M5-ös - M0-s - M1-es útvonalon Ausztria felé a nagyszámú, tranzitforgalomban nyugat felé autózók miatt folyamatosan telített forgalmi sávokban lehet autózni. Helyenként lelassul az előrejutás -szombat reggel az Útinform.Már szinte az egész országban havazik, vagy szállingózik a hó, csak a nyugati határ mentén és a keleti országrészben vannak még elszórtan csapadékmentes területek.A gyorsforgalmi utak nagy része sónedves, azonban az M1-es autópálya komáromi szakaszán hókásás a burkolat. A fő- és mellékutakon az intenzív havazással érintett területeken télies útviszonyokra kell számítani.A frissen lehullott hó mennyisége a legtöbb helyen 1-4 cm, de a Bakonyban elérheti a 5-10 cm-t is. A látási viszonyok mindenütt kielégítőek. Országszerte gyenge, vagy mérsékelt a légmozgás, Mohács térségében erősebb széllökésekre is lehet számítani. A hőmérséklet -6 és +1 fok között változik -az Útinform.A Salgótarjánt Péccsel összekötő vonaltól nyugatra szinte mindenütt esik a hó, a nyugati határ mellett azonban már több helyen elállt a havazás Az ország többi területén egyelőre borult, de csapadékmentes az idő.A gyorsforgalmi utak nagy része sónedves, azonban az M1-es autópálya komáromi szakaszán, illetve az M7-es autópálya balatonvilágosi és fonyódi útvonalán latyakos a burkolat., illetve Kisvárda és Nyíregyháza térségében a korábbi havazás nyomán még letaposott havas mellékúti szakaszok előfordulhatnak., jellemzően 100 és 300 méter közötti a belátható út hossza.s havazik, a parkoló autókon már jól látszik:A Kaposvárt Esztergommal összekötő vonaltól nyugatra már mindenütt esik a hó, Az ország többi területén egyelőre borult, de csapadékmentes az idő.A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata a havazással érintett területeken többnyire vizes, sónedves, de Somogy és Veszprém megyében. valamint Győr és Fertőszentmiklós térségében előfordulhatnak havas, hókásás útszakaszok, illetve Kisvárda és Nyíregyháza térségében a korábbi havazás nyomán még latyakos, hókásás mellékúti szakaszokra lehet számítani.A látási viszonyok Fertőszentmiklós, Zalaegerszeg és az M7-es autópálya eszteregnyei szakaszán közepesek. Ott 100 és 300 méter közötti a belátható út hossza.Jellemzően gyenge, vagy mérsékelt a légmozgás.A hőmérséklet -10 és -2 fok között változik.már több centis a hóréteg, erre érkezett most az utánpótlás:Északnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé várható havazás. Szombaton túlnyomóan borult idő lesz, legfeljebb délután északon vékonyodik el a felhőzet. Sokfelé valószínű csapadék; keleten hó, de kezdetben csak nyugaton, majd délután már a Dunántúl nagy részén és a középső országrészben eső, havas eső is lehet.A helyenként erős északnyugati, északi szél mérséklődik, majd éjszaka délnyugatira fordul. Szombaton eleinte a délnyugati, majd délutántól az északnyugatira forduló szél megerősödik, a Kisalföldön az északnyugati szél néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -3 és +3 fok között alakul - olvasható a met.hu előrejelzésében. Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére péntek éjféligDélutánig elvétve előfordulhat kisebb havazás, hózápor, majd a késő délutáni óráktól északnyugat felől kiterjedt havazás kezdődik. A csapadékzóna éjfélig nagyjából a Duna vonaláig ér el. Ebből már nagy területen lehet összefüggő hóréteg, általában lepel-3 cm, de az északnyugati megyékben 5 cm-t meghaladó mennyiség is hullhat.A Dunántúlon erős, egy-két helyen (főként a Dunántúli-középhegységben és az Alpokalján) viharos lökések (ált. 60-65 km/h) kísérhetik az északnyugati, északi szelet. Délutántól jelentősen mérséklődik a légmozgás.Útállapot, időjárásA északkeleti országrészben Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megye északi részén szállingózik, de Nyíregyháza térségében és az M35-ös autópálya hajdúböszörményi szakaszán havazik. Másutt borult, felhős, de csapadékmentes az idő.Az autópályák, autóutak sónedvesek, Pest megyében és az M1-es autópályán viszont szárazak.A fő-és mellékutak burkolata a csapadékkal érintett területeken, valamint a Dunántúlon Vas és Zala megyében havas, latyakos, hókásás.A látási viszonyok mindenütt jók.A Dunántúl északi részén élénk szél fúj, az ország többi részén szélcsend van, vagy gyenge a légmozgásA gyorsforgalmi, valamint a fő-és mellékutak burkolata a Dunántúl jelentős részén, illetve a keleti megyékben elszórtan sónedves, Vas, Zala és Somogy megyében viszont előfordulhatnak hókásás, havas alsóbbrendű útszakaszok is.A látási viszonyok mindenütt jók.Jellemzően szélcsend van, vagy gyenge a légmozgás, a Dunántúlon elszórtan viszont élénk szél fúj.A hőmérséklet -11 és +2 fok között változikAz erős intenzitásnak és a hideg időnek köszönhetően a hózáporok által érintett tájakon több helyen is kifehéredett a táj, nyugaton helyenként több mint 5 cm hó hullott rövid idő alatt - írja az Időkép. A hózáporok intenzitása jól megfigyelhető webkameráik gyorsított felvételein is:Útállapot a Rábaközben: olvasónk videói a 85-ös főútról és az M85-ös gyorsforgalmiról.Olvasónk azt írja, aa Deák tér, olvasónktól kaptuk a fotót, aki azt írja, most is szállingózik a hó. Hozzátette, már hókotrót is látott a városban.Olvasónk tájékoztatása szerint az M85-ös út a csornai elkerülő után a farádi lehajtóig, a 85-ös főút pedig Farád és Szárföld között havas.Országszerte borult, felhős az ég, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében többfelé esik a hó, Komárom-Esztergom és Fejér megyéből, valamint az M3-as autópálya emődi szakaszáról hószállingózást jeleztek.A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak szinte mindenütt szárazak, vagy felszáradóban vannak, a csapadékkal érintett területeken vizesek vagy sónedvesek. Fertőszentmiklós térségében előfordulhatnak havas alsóbbrendű útszakaszok, ott a friss hó mennyisége 1-4 cm.A látási viszonyok Győr-Moson-Sopron és Vas megyében az erős havazás miatt közepesek, ott jellemzően 100 és 300 méter közötti a belátható út hossza.A Dunántúlon, valamint Pest, Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jellemzően erős északnyugati széllökésekre kell számítani, az M7-es autópálya fonyódi szakaszán viharos erejű szél fúj. Az ország középső területein, valamint a Tiszántúlon közepes vagy gyenge a légmozgás.A hőmérséklet -6 és +2 fok között változik., majd egy tőlünk északra lévő ciklon melegfrontja éri el térségünk. Ennek köszönhetően pénteken a késő délutáni, esti óráktól egyre többfelé várható havazás -