Tél - Győr térségében helyenként jeges útszakaszok is vannak

Forrás: Időkép

- Az ország jelenlegi időképe. Frissülő előrejelzés itt >> A Mávinform kora reggeli azt közölte, hogy a havazás ellenére az országos vasúthálózaton, az elővárosi- és távolsági forgalomban is jellemzően menetrendszerű a közlekedés. Kivétel a Budapest-Újszász-Szolnok, illetve a Záhony-Nyíregyháza vonal, ahol 20-30 perccel megnövekedett menetidővel kell számolni. A közlemény szerint a szakemberek számos helyszínen folyamatosan dolgoznak a váltószerkezetek megtisztításán, illetve a peronok hó- és síkosság mentesítésén.Amennyiben a téli időjárás mégis fennakadásokat okozna az állomásokon a hangosbemondón keresztül, a vonatokon pedig a fedélzeti utas-tájékoztató rendszer segítségével, illetve a jegyvizsgálók útján, továbbá interneten is tájékoztatják az utasokat.Az ország keleti, északkeleti részén még változó intenzitással havazik, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében havazik, illetve szállingózik a hó. Az ország középső részén és nyugaton már csapadékmentes az idő.A gyorsforgalmi utak burkolata többnyire sónedves, de a keleti régióban az M3-as káli és hajdúnánási szakaszán, valamint az M35-ös autópályán hókásás, latyakos a burkolat.A fő- és mellékutakon a nyugati, délnyugati országrész kivételével téliesek az útviszonyok. Havas, latyakos, hókásás, utakon lehet autózni. Győr, Pápa és Harkány térségében helyenként jeges szakaszok is előfordulnak.A friss hóréteg vastagsága Pest megyében, az Északi-középhegységben, és a délkeleti határ menti megyékben több helyen is eléri az 5-10 cm-t.A látási viszonyok jók.Szélcsend van, vagy gyenge a légmozgás.A hőmérséklet -7 és +3 fok közötti.