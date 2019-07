Szél, eső, dörgés - Vasárnap is zivatarok, villámok Győr-Moson-Sopronban - Narancssárga riasztás

Már esik, megjött a lehűlés? Várjuk fotóit: tudosito@kisalfold.hu

16.50 - Heves zivatarok veszélye miatt narancssárga (másodfokú) riasztást adott ki Nyugat- és Délnyugat-Dunántúl egyes részeire az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délután. A meteorológia 16 óra után Délkelet-Magyarországra is narancssárga riasztást adott ki. Baranya, Somogy és Zala, valamint Békés és Csongrád megye egyes területein a heves zivatarok mellett veszélyt jelenthet az erős szél és a jégeső.A rendőrség honlapján hívta fel a figyelmet arra, hogy a váratlanul lezúduló, özönvízszerű esőzésben csökken a látótávolság, az autó pedig "felfuthat" a vízre, azaz megszűnik a kerekek tapadása, a jármű kormányozhatatlanná válik. A rendőrség azt tanácsolja, zivatar idején azonnal csökkentsék a sebességet, vagy álljanak félre, és ha csendesedik az eső, akkor folytassák útjukat.- Az Országos Meteorológiai Szolgálat július 7-én reggel kiadott előrejelzése heves zivatarokra figyelmeztet. A ma reggel kiadott figyelmeztető előrejelzése szerint több megyét érintő területen hullámokban valószínű zivatarok kialakulása. Az említett jelenségeket viharos (60-90 km/h) vagy károkozó széllökés, jégeső és esetleg felhőszakadás kísérheti.Megváltozott időjárási körülmények között a közlekedés is kockázatosabb. A járművezetők és a gyalogosok általában a megszokottnál figyelmetlenebbek, sok esetben türelmetlenebbek - közölte a rendőrség.Az évszak egyik sajátossága a váratlanul lezúduló, özönvízszerű esőzés, mely próbára teheti a gépjárművezetőket. A látótávolság hirtelen csökkenésén túl az autósok nagy része nem számol az úgynevezett „vízen futás" veszélyeivel. Ilyenkor a kerék fokozatosan elveszíti kapcsolatát az úttesttel, „felfut" a vízre, és a tapadás megszűnése miatt a jármű kormányozhatatlanná válik. Mindez akkor alakul ki a legkönnyebben, ha a nagy sebesség kopott gumiabroncsokkal párosul. Az autógumi futó felületének bordázatát nyáron is ellenőrizni kell, zivatar idején azonnal csökkentsék a sebességüket, vagy álljanak félre, és ha csendesedik az eső, akkor folytassák útjukat!Napközben és este több hullámban valószínű zivatarok kialakulása, amelyekhez viharos (60-90 km/h) vagy károkozó széllökés (> 90 km/h), jégeső (akár > 2-3 cm ) és esetleg felhőszakadás (> 30-40 mm) társulhat.Győr-Moson-Sopron megye - Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Baranya, Békés és Csongrád megyére másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Emellett Baranya, Somogy és Zala megyére a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az előrejelzés szerint vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 15-21 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet nyugaton 25, keleten, délkeleten 32 fok körül várható.Érkező hidegfront (heves) zivatarokkal: Estétől, éjszakától észak felől hidegfront éri el az országot, melynek mozgása lelassul, valószínűleg hétfő reggelre vonul át felettünk. A front előtt és a fronton több hullámban alakulnak ki zivatarok, heves zivataroknak is megvan az esélye.Ma késő délutántól, estétől nyugat felől zivatarok érhetik el a Dunántúl nyugati, északnyugati részét, melyekhez viharos szél (60-85, esetleg > 90 km/h) és jégeső (átmérő akár > 2 cm) is társulhat. Éjjel elszórtan lehetnek zivatarok, valamivel nagyobb eséllyel az ország északi, északkeleti felén, a már említett kísérőjelenségekkel. Vasárnap napközben és este - meglehetősen nagy térbeli és időbeli bizonytalanság mellett - több hullámban valószínű zivatarok kialakulása, amelyekhez viharos (60-90 km/h) vagy károkozó széllökés (> 90 km/h), jégeső (akár > 2-3 cm ) és esetleg felhőszakadás (> 30-40 mm) társulhat. Holnap napközben zivatarokra - az ország többi részéhez képest - némileg kisebb az esély Komárom megyétől Borsod megye északi részig húzódó sávban.Tetőző hőség: Szombaton a napi középhőmérséklet elsősorban a nyugati, délnyugati területeken, illetve városi környezetben haladhatja meg a 25 fokot. Vasárnap az ország döntő részén már 25 fok alatt marad a napi átlaghőmérséklet - közölte a met.hu