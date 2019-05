Sok napsütésre számíthatunk szombaton, de jöhet zápor, zivatar

Előrejelzés az ország területére szombat estig:

Pénteken a Dunántúl nyugati felén többnyire gyengén felhős napos idő lesz. Keletebbre azonban közepesen és erősen felhős időszakok váltakozása mellett kevesebb napsütésre lehet számítani, és a középső, valamint a keleti megyékben több helyen alakul ki zápor, zivatar. Éjszaka mindenütt csökken a felhőzet, kezdetben keleten egy-egy zápor még lehet.



Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett sokat süt majd a nap, főként a keleti tájakon lesz erősebb a gomolyfelhő-képződés, amelyből elszórtan várható záporeső, zivatar. A délután folyamán a nyugati határvidéken sem lehet kizárni egy-egy zápor, zivatar kialakulását. Az északnyugati szél többször megélénkül, ma főként a Bakony és a Balaton környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, keleten az enyhébb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 25 fok között valószínű.



Időjárás Európában:

Kontinensünk nagyobb részének időjárását ciklonok alakítják. A Skandináv-félsziget fölött örvénylő alacsonynyomású képződmény frontjai egymást követik Észak-Európában, így arrafelé szeles, változékony idő a jellemző ismétlődő esővel, záporral. Sekély ciklon található a kontinens nyugati partjainál, valamint a Kárpát-medencétől kissé keletre, ennek következtében ezeken a vidékeken is gyakran erősen felhős az ég, és többfelé fordul elő eső, zápor, főként Kelet-Európában zivatarok is kialakulnak. A ciklonok közé egy magasnyomású képződmény nyúlik be délnyugatról, melynek hatására Németországban, a Benelux-államokban, valamint az Alpok és az Appennini-félszigeten a napsütés a domináns, a megnövekvő gomolyfelhőzetből csak néhol alakul ki helyi zápor, zivatar. A leghidegebb a kontinens középső, valamint északi részén van, ahol nagyobb területen 15 fok alatt marad a hőmérséklet, sőt, a Skandináv-félsziget északi partvidékén 5 fok alatti csúcsértéket is regisztrálnak. A Baltikum területén, Ukrajnában, illetve a szárazföld nyugati vidékein ugyanakkor a sokévi átlagnál melegebb az idő, délután 22 és 28 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők, de az Ibériai-félszigeten néhol a 30 fokot is eléri a hőmérséklet. Szombat estig nyugat, délnyugat felől szárazabb léghullámok áramlanak a Kárpát-medencébe, ezért keleten is kevesebb záporra, zivatarra, több napsütésre lehet számítani erősödő nappali felmelegedés mellett.



