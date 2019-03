Se eső, se szél: 20 fok lesz vasárnap

Illusztráció

Kontinensünk nagyobb részén egy nagykiterjedésű anticiklon hatására nyugodt az időjárás, alapvetően napos, száraz idő uralkodik, a csúcshőmérséklet általában 15 és 23 fok között alakul. Izlandtól keletre ciklon örvénylik, ennek hosszan elnyúló frontrendszere Skandináviát és a Brit-szigeteket érinti, arrafelé több a felhő, illetve több helyen fordul elő eső, zápor, de jelentős mennyiségű csapadékot mindössze Norvégiában és Skóciában mérnek helyenként. Szintén ciklon okoz felhősödést a Fekete-tengertől északra, északkeletre, arrafelé a záporok mellett helyenként zivatarok is kialakulnak, Oroszország nyugati részein pedig havazás, hózápor is előfordul. A már említett anticiklon hatására hazánkban folytatódik a napos, száraz idő, majd vasárnap észak felől egy hidegfront közelíti meg térségünket.Éjszaka derült marad az ég, vasárnap gomolyfelhős, napos idő lesz. Vasárnap délutánig csapadék nem várható, majd az északi megyékben néhol zápor előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de néhol gyenge fagy is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 17 és 22 fok között várható.