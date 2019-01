Sarkvidéki levegő érkezik, erős széllel, havazással - figyelmeztetés

Várható időjárás az ország területén szerda estig



Éjszaka eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyre több helyen várható csapadék: főként eső, de északkeleten és keleten havas eső, hó is hullhat. Hajnalra csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen eshet. Szerdán felhőátvonulásokra számíthatunk, a gyorsan vonuló gomolyfelhőkből elszórtan zápor, hózápor kialakulhat. Az éjszaka során északnyugatira fordul, nagy területen megerősödik, és főként a Sopron-Szeged széles sávban viharossá is fokozódik a szél. Viharos széllökésekre napközben is számítani kell, kiemelten záporok, hózáporok közelében. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

Sarkvidéki eredetű levegő érkezik az ország felé, jelentősen visszaesik a hőmérséklet - hívta fel a figyelmet kedden Facebook-oldalára feltöltött videójában az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely szerdára több megyére figyelmeztetést is kiadott az erős szél miatt. Mesterházy András meteorológus kifejtette: a most következő éjszaka erős hidegfront vonul át Magyarország felett. Többfelé kell csapadékra számítani: eleinte döntően eső, majd az éjszaka második felében egyre többfelé havas eső, havazás, délnyugaton esetleg ónos eső is várható. Emellett megerősödik a szél is. A Dunántúl északi felén viharos széllökések is lehetnek.Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint szerdára az erős szél miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Mesterházy András videójában azt mondta:A folytatásban, csütörtökön és pénteken is szeles napok várhatók, helyenként hózáporokkal. A hőmérséklet visszaesik, éjszakánként mínusz 8 és mínusz 1 fok közötti, napközben fagypont közeli maximumok várhatóak. Szombaton már egy melegfront érkezik.Beborul az ég és országszerte várható csapadék: döntően havazás, a Dunántúlon azonban inkább eső, havas eső valószínű - fejtette ki a meteorológus.