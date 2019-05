Riasztás: Győrtől Sopronig tombol a szél és esik az eső - Havazott a Kőszegi-hegységben, fotók

Ön mit látott? Várjuk fotóit: tudosito@kisalfold.hu

Győr-Moson-Sopron megye - Széllökés - A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Megdőlt a májusi hórekord Svájcban



Soha nem mértek májusban annyi új hót a svájci Bernben és St. Gallenben, mint vasárnap hajnalban. A szombat este kezdődött havazás nyomán vasárnap kora reggelre 19 centiméter hó esett a Boden-tó és az Appenzelli-Alpok között 675 méter magasan fekvő Sankt Gallenben. A korábbi májusi rekordot, 12 centimétert több mint 60 éve, 1957. május 7-én mérték. A berni mérések is rekordot döntöttek, a svájci főváros lakói négy centis hóra ébredtek vasárnap reggel. Az eddigi rekord egy centiméter volt, amely 1945. május 1-jén hullott. A hidegfront az osztrák Alpokba is havat hozott: vasárnap reggelre a Magas-Tauern 3100 méter fölötti térségében 55 centiméter hó hullott. A havazás Salzburgot sem kímélte, amelyet reggelre két centiméteres hó borított. Legutóbb 1987-ben havazott májusban Mozart városában, akkor egy centinyi hó esett

Az északias szelet a Dunántúl északnyugati, nyugati tájain és északkeleten (Zemplén, Bodrogköz térségében) gyakran viharos (ált. 60-75 km/h) széllökések kísérik. Estére a legtöbb helyen 60 km/h alá mérséklődik a szél.Tartós esőből még nagy területen várható további 5-15 mm csapadék, de lokálisan (nagyobb eséllyel az Alföldön) 15-20 mm-nél is több hullhat. A nap második felétől fokozatosan megszűnik a csapadék.A magasabb hegyeken (a Bakony tetején, az Északi-középhegység ~700-800 m fölötti részein, illetve a Mecsekben) időszakosan átválthat a halmazállapot havas esőre, a csúcsokon hóra is.Átmeneti lehűlés után újra melegszik az idő. Sok eső, napsütés, de köd is várható a jövő héten - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék, az esti órákban már inkább csak a Duna-Tisza közötti sávban eshet. Kezdetben az Alpokalja, illetve a Bakony csúcsain, később az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havazás is előfordulhat. Sokfelé lesz erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos a szél, majd az esti órákra veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 2-8 fok lesz. Napközben 6-12 fokig melegszik a levegő.Kedden a több-kevesebb napsütés mellett mapközben már nem várható csapadék. A szél megélénkül, főként a Dunántúlon és északkeleten megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-7 fok között alakul, de a szélvédett helyeken gyenge talaj menti fagy is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 11-16 fok között alakul.Szerdán a ködfoltok gyors feloszlását követően gomolyfelhős, napos idő várható. Napközben csapadék nem lesz, de estefelé a Nyugat-Dunántúlon már eleredhet az eső. A légmozgás megélénkül, délután, estefelé a Kisalföld térségében megerősödik, egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A minimumhőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul, de helyenként gyengén fagyhat. A nappali maximumok 15 és 20 fok között alakulnak.Csütörtökön több helyen várható eső, zápor. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A leghidegebb órákban 4-10, napközben 10-16 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken és szombaton több órára kisüt a nap. Pénteken elszórtan - nagyobb eséllyel keleten, északkeleten - zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Szombaton szórványosan várható eső, zápor.Pénteken még helyenként megerősödik a szél, szombaton mérsékelt marad a légmozgás. A minimumhőmérséklet pénteken 4-10, szombaton 5-11 fok között valószínű. A nappali maximumok pénteken 15-21, szombaton 18-23 fok között alakulnak. Vasárnap több helyen várható eső, zápor. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-12, a legmagasabb hőmérséklet 12-20 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.Észlelő munkatársaink tettek egy túrát a Kőszegi-hegységben, hogy megörökítsék a ritkaságnak számító májusi havazást - közölte Kiss Márton észlelőhálózati koordinátor.Ahogy Kiss Márton írta: "500 méter felett havas eső, 600 méter felett hó hullik az Alpokalján, ami 700 méter felett meg is marad. Az Írott-kő 882 méteres csúcsán már délelőtt 1-2 cm -es volt a hótakaró, ami azóta csak gyarapodott".Aki gyorsan útnak indulna megnézni a szokatlan tavaszi hótakarót, jó, ha a hideg mellett a metsző szélre is felkészül - a magasabb részeken 80 km/órát meghaladó lökések is lehetnek!A következő másfél napban a Bakony magasabb részein, illetve holnapra már az Északi-középhegységben is kifehéredhet (átmenetileg!) a táj.Túlnyomóan borult idő várható, csak hétfő estétől kezd el nyugat felől szakadozni a felhőzet. Holnap délig országszerte ismétlődő esőre, záporra kell számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék, az esti órákban már inkább csak a Duna-Tisza közötti sávban eshet. Többfelé készülhetünk jelentős mennyiségű csapadékra. Az északi, északnyugati szelet sokfelé erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos lökések kísérik. Csak hétfő estére veszít erejéből a szél, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 6 és 12 fok között valószínű.Napközben a délkeleti megyékben van kis esély zivatar kialakulására.Az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúl északnyugati, nyugati tájain gyakran viharos (ált. 60-80 km/h, néhol >80 km/h) széllökések kísérik. Estétől már északkeleten (Zemplén, Bodrogköz térségében) is lehetnek 65 km/h körüli lökések.Megjegyzés: Vasárnap éjfélig főként a Dunántúl középső és délnyugati részén általában 15-25 mm eső várható, de lokálisan 35 mm-nél is több hullhat.