Nem elég az újabb zápor, őszies hőmérsékletben lesz részünk megyénkben

Előrejelzés az ország területére csütörtök estig



A Dunántúl nagy részén döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt azonban napközben az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, éjjel pedig jobbára zárt lesz a felhőtakaró. Szerda délután és éjszaka sokfelé várható eső, zápor, zivatar, elsősorban a Dunától keletre néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás.



Csütörtök napközben egyre inkább a Dunántúlra koncentrálódik a tartós csapadékhullás, ott is egyre kevesebb helyen lesz jellemző. Ugyanakkor keletebbre délután szórványosan alakulnak ki záporok, délkeleten néhol zivatar is lehet. Az északias szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon, valamint a Zemplén tágabb környezetében meg is erősödik, de szerdán az Alpokalja térségében, illetve zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön a Dunántúlon 11 és 17, keletebbre 15 és 22 fok között valószínű.