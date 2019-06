Ne induljon el esernyő nélkül - bármikor ránk szakadhat az ég, riasztást adtak ki a megyére

Több megyét érintően másodfokú riasztásokat adott ki felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken a következő órákban rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat.Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest és Tolna megyében, továbbá a fővárosban van, illetve lehet érvényben másodfokú riasztás felhőszakadás veszélye miatt. A többi megyében is elsőfokú riasztások lehetnek érvényben.Emellett a zivatarveszély miatt is az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.A meteorológiai szolgálat azt írta: éjszakára mérséklődik a zivatartevékenység, de teljesen várhatóan nem szűnik meg. Az intenzívebb csapadékgócokban rövid idő alatt 20-50, néhol 50 millimétert meghaladó csapadék, illetve nagy méretű jég is hullhat, emellett 60-80 kilométer/órás széllökésre is van esély. Hevesebb zivatarok az Alföldön, illetve a középső országrészben lehetnek.Mindemellett az előrejelzés szerint a hőmérséklet délután 26 és 32, késő este 19 és 24 fok között alakul.