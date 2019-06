Mutatjuk, milyen időjárásra készüljön csütörtökön

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda este az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint felhőszakadás veszélye miatt Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki csütörtökre.



Emellett az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt.



Azt írták: szerdán, kora este keleten még többfelé várhatók zivatarok, amelyek éjszakára mérséklődnek, de teljesen legfeljebb csak rövid időre szűnnek meg.



Csütörtök reggel, délelőtt még csak néhol, ezt követően azonban ismét sok helyen kell számítani zivatarokra, főként az ország keleti felében. Az intenzívebb csapadékgócokban rövid idő alatt 20-50, néhol 50 milliméternél is több csapadék, illetve nagy méretű jég hullhat, és 60-80 kilométer/órás széllökésre is van esély. Néhol - többnyire az Alföldön - heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek során a szélrohamok esetleg meghaladhatják a 80-90 kilométer/órát, a jégméret pedig a 2-3 centimétert.



Az előrejelzés szerint a hőmérséklet hajnalban általában 15-20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26-31 fok között valószínű.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)