Mutatjuk, milyen időjárásra készüljön április első hétvégéjén

Komolyabb lehűlés nem várható, de csapadékosabb lesz az időjárás április első hétvégéjén - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-nek.



Pénteken egyre többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de a Dunától keletre délelőtt még többórás napsütésre számíthatunk. Szombaton több órára kisüt a nap.



Pénteken és szombaton egyaránt csak délután lehet csapadék, de északkeleten nem valószínű. A szél mindkét nap nagy területen megerősödik, főként a középső országrészben viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 10 Celsius fok között várható. A legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon 13 és 20, másutt 21 és 24 fok között alakul.



Vasárnap a napsütés mellett elszórtan számíthatunk záporra, erre a legnagyobb esély délnyugaton van. Helyenként a szél is megerősödik. A leghidegebb órákban 2-10 fok lehet. Napközben 18-22 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.