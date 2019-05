Meleg lesz, de visszatérhetnek a záporok

Szombaton késő délutántól dél, délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek fölénk és éjszaka egyre nagyobb számban alakul ki zápor, helyenként zivatar. Hajnaltájt szakadozni kezd a felhőzet, néhol pára-, ködfoltok is kialakulnak.Vasárnap kezdetben fátyolfelhők szűrik a napsütést, de emellett délutántól erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. A nap második felére érzékelhetően megvastagszik a felhőzet, és napközbeni szórványos csapadékot kora estétől egyre többfelé váltják záporok, főként a Dunától keletre zivatarok, amelyekben heves kísérőjelenségek is előfordulhatnak. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad, átmeneti szélerősödés zivatar környékén lehet.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap jobbára 22 és 27 fok között valószínű, északkeleten lesz a legmelegebb.Európa időjárása két részre bontható, nyugaton ciklonok örvénylenek, míg keleten nagy kiterjedésű anticiklon található. A magasnyomás mentén eseménytelen, egyhangú az idő. A nyugati részeken viszont egy markáns felhősáv uralkodik, ennek mentén erősen felhős, borult az ég. Franciaországban többfelé, másutt elszórtan fordul elő csapadék. Ettől keletebbre egy átmenetileg kevésbé felhős zóna található, itt jellemzően csak gomolyfelhők, illetve némi fátyolfelhőzet található, ebbe a sávba esik bele jelenleg is hazánk. Ha tovább haladunk kelet felé akkor, egy már feloszlóban lévő frontális felhőzettel találkozunk, amelyet a dél, délkelet felől érkező, nedves, labilis levegő tart életben. Itt nagy számban alakulnak ki záporok, zivatarok is, sőt Bulgária délkeleti részén egy-egy hevesebb zivatarról is érkezik jelentés. A hőmérsékletet tekintve nagy változás nem történt. A legmelegebb Ukrajna délkeleti csücskében van, itt néhol a 30 fokot is eléri a hőmérséklet. A leghűvösebb a Kelet-európai-síkság északi peremén van, errefelé van olyan terület ahol 10 fok sincs a legmelegebb órákban. A Kárpát-medencét vasárnap estig labilisabb légtömegek érik el, így az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többfelé alakul ki zápor, zivatar.