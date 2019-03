Március utolsó napjaiban is lesznek mínuszok, a maximumok a legtöbb helyen 20, helyenként viszont 10 fok alatt alakulnak majd - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfő reggel, délelőtt még több helyen kisüt a nap, majd napközben fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére jórészt beborul az ég. A Dunántúl délnyugati, déli harmadán többfelé várható csapadék, emellett továbbra is elsősorban az északkeleti megyékben lehet elszórtan eső, zápor. Másutt kicsi a csapadék valószínűsége. Több helyen megerősödik, a Dunántúl északi felén és Budapest körül viharossá is fokozódhat a szél.



A legalacsonyabb hőmérséklet általában plusz 1 és 8 fok között, a legmagasabb hőmérséklet 12-18 fok között várható.



Kedden a több-kevesebb napsütés mellett nem várható számottevő csapadék, legfeljebb a keleti tájakon fordulhat elő jelentéktelen zápor. Többfelé erős, a Dunántúlon helyenként viharos lesz a szél. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 6, napközben 8-14 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdán és csütörtökön is több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem valószínű, de többfelé erős lesz a szél. A minimumhőmérséklet szerdán mínusz 3 és plusz 3, csütörtökön mínusz 6 és plusz 1 fok között valószínű. A nappali maximumok szerdán 7-12, csütörtökön 9-15 fok között alakulnak.



Pénteken és szombaton napos, száraz idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet mindkét nap mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet pénteken 10-15, szombaton 12-17 fok között valószínű.



Vasárnap is napos időre van kilátás, csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 13 és 18 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.