Marad a tikkasztó hőség az utolsó júniusi hétvégén is? Mutatjuk!

Sok napsütés várható az utolsó júniusi hétvégén, de átmeneti enyhülést hoz a hidegfront. Pénteken mindenhol 30 Celsius-fok alatt alakulnak a hőmérsékleti maximumok, de vasárnap néhol ismét 34 fokig melegszik a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken alapvetően napos időre van kilátás, csapadék nem várható. Több helyen erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 12-19 fok között alakul, de néhol ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 25-29 fok között alakul.



Szombaton is napsütéses lesz az időjárás, csapadék nem lesz. Az északkeleti megyékben lehet erős a szél. A minimumhőmérséklet 11-17, a maximumhőmérséklet 26-30 fok között várható.



Vasárnap is országszerte derült, száraz idő lesz. A leghidegebb órákban 11-17 fok lesz. Napközben 29-34 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.