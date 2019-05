Májusi tél: havazott a Kőszegi-hegységben, fotók - Győrtől Sopronig tombol és esik az eső - riasztás

Ön mit látott? Várjuk fotóit: tudosito@kisalfold.hu

Győr-Moson-Sopron megye - Széllökés- A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t

7.45 - időkép.hu

Észlelő munkatársaink tettek egy túrát a Kőszegi-hegységben, hogy megörökítsék a ritkaságnak számító májusi havazást - közölte Kiss Márton észlelőhálózati koordinátor.Ahogy Kiss Márton írta: "500 méter felett havas eső, 600 méter felett hó hullik az Alpokalján, ami 700 méter felett meg is marad. Az Írott-kő 882 méteres csúcsán már délelőtt 1-2 cm -es volt a hótakaró, ami azóta csak gyarapodott".Aki gyorsan útnak indulna megnézni a szokatlan tavaszi hótakarót, jó, ha a hideg mellett a metsző szélre is felkészül - a magasabb részeken 80 km/órát meghaladó lökések is lehetnek!A következő másfél napban a Bakony magasabb részein, illetve holnapra már az Északi-középhegységben is kifehéredhet (átmenetileg!) a táj.Túlnyomóan borult idő várható, csak hétfő estétől kezd el nyugat felől szakadozni a felhőzet. Holnap délig országszerte ismétlődő esőre, záporra kell számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék, az esti órákban már inkább csak a Duna-Tisza közötti sávban eshet. Többfelé készülhetünk jelentős mennyiségű csapadékra. Az északi, északnyugati szelet sokfelé erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos lökések kísérik. Csak hétfő estére veszít erejéből a szél, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 6 és 12 fok között valószínű.Napközben a délkeleti megyékben van kis esély zivatar kialakulására.Az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúl északnyugati, nyugati tájain gyakran viharos (ált. 60-80 km/h, néhol >80 km/h) széllökések kísérik. Estétől már északkeleten (Zemplén, Bodrogköz térségében) is lehetnek 65 km/h körüli lökések.Megjegyzés: Vasárnap éjfélig főként a Dunántúl középső és délnyugati részén általában 15-25 mm eső várható, de lokálisan 35 mm-nél is több hullhat.