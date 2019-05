Májusi rekordhideg Kab-hegyen: 4,6 fokot mértek a legmelegebb órában

A fővárosi és az országos legalacsonyabb maximumhőmérsékleti rekord is megdőlt szerdán - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön Facebook-oldalán.Mostanáig május 15-én 5,3 Celsius-fok volt a legalacsonyabb maximumhőmérsékleti rekord, amit 1919-ben mértek. Most viszont Kab-hegyen a legmelegebb órában is csak 4,6 fokig emelkedett a hőmérséklet.A fővárosi rekord mostanáig 9,4 fok volt, amelyet 1940-ben regisztráltak Budapest-Budakeszierdőn. Szerdán viszont János-hegyen mindössze 9,3 fokig melegedett fel a levegő - írták.A jelenlegi előrejelzés szerint a hétvégén melegszik az idő, a maximumok jellemzően 20 fok felett alakulnak majd.

Korábban írtuk:

20 fok

A Dunántúlon végig erősen felhős vagy borult marad az ég, míg tőle keletre szakadozottabb, kevesebb lesz a felhőzet. Délelőtt a Dunántúlon gyenge eső, szitálás még előfordulhat, ugyanakkor késő délután, kora este északkeleten elszórtan zápor, esetleg zivatar kialakulása valószínű. Jóformán mindenütt mérsékelt marad a légmozgás.A csúcshőmérséklet 12 és 21 fok között alakul, a borongós nyugati tájakon lesz a hűvösebb, északkeleten pedig a melegebb. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő.A tartósan csapadékos időnek átmenetileg vége, ugyanis a hét második felében végre szárazabb és egyre melegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé. A hétvégén országszerte 20 fok fölé emelkedik napközben a hőmérséklet - írta a met.hu