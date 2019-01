Kékestetőn 37 centis a hó vastagsága

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapjának adatai szerint a 300 méternél magasabban fekvő települések közül Hárskúton 17, Bakonybél-Somhegypusztán 14 centiméteres a hó.



Az alacsonyabban fekvő területek közül Szeged Obszervatóriumnál 15, Mezőpeterden 14, míg Békéscsaba Irányítótoronynál, Tolcsván és Somogyhatvanban egyaránt 13 centiméteres a hó vastagsága, Tornyospálcán 12, Barcson, Kölkeden és Nyírteleken 11, míg Méhkeréken, Nyírbogáton és Szálkán 10 centiméter hó hullott.



Az előrejelzés szerint az északi megyékben fokozatosan szűnik meg a csapadék, majd csütörtök kora délelőttig elsősorban a Dunántúlon lehet elszórtan kisebb havazás, hózápor. Ezt követően délkelet felől többfelé várható átmeneti vegyes halmazállapotú csapadék, kezdetben ónos eső, illetve szitálás is, kora estétől viszont ismét havazás lesz a jellemző, és estig hozzávetőleg a Győr-Kaposvár vonalig terjed. Csütörtökön a szél is megerősödik. Főként a Nyírségben a havat is hordhatja. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 1 Celsius-fok között alakul, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. Csütörtökön 0-4 fokig melegszik a levegő.