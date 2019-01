Kedden is marad a viharos szél, riasztás a megyére - mutatjuk a rendőrség tanácsait!

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2019.01.15. kedd éjfélig:

Viharos szélben csökkentse a sebességét, fokozott figyelemmel közlekedjen és tartson nagyobb követési távolságot!

Nagy szélben nem tanácsos olyan pótkocsit és utánfutót vontatni, amely könnyű és nagy az oldalfelülete, mert az erős szél könnyen felboríthatja!

A viharos széllökések kiszámíthatatlanok. Két kézzel, erősen tartva fogja a kormányt, főként erdős részről nyílt területre közlekedve!

Óvakodjon a hirtelen kormánymozdulatoktól!

Magas építésű járművek, teherautók, kamionok előzésekor a szél irányától függően számítson hirtelen fellépő oldalszélre vagy annak megszűnésére!

A gyalogosoknak, kerékpárosoknak hagyjon a szokásosnál nagyobb oldaltávolságot!

Vízátfolyások észlelésekor hirtelen fékezés helyett fokozatosan csökkentse a sebességét!

Felhívjuk a közlekedők figyelmét, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Napközben az északnyugati szelet a délnyugati és északkeleti tájak kivételével ismét többfelé viharos (60-85 km/h) lökések kísérik. Egy-egy helyen 85 km/ fölötti széllökés is lehet. A hegyvidéki területeken azonban 90, esetleg 100 km/h feletti széllökések is lehetnek.Ma a nap második felében főként az ország északi felében, azon belül is leginkább északkeleten lehet kisebb havazás (helyenként lepel - 2, 3 cm).Az Országos Rendőr-főkapitányság az időjárási prognózisra való tekintettel az alábbi közlekedési tanácsokkal szolgál: