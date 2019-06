Kánikula, hőségriasztás, villámok - 43 ezer köbméter víz fogyott Győrben! Nézze meg, hol frissülhet a városban

Győr-Moson-Sopron megye



Zivatar - Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!



Hőség - A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére csütörtök éjfélig

A középhőmérséklet az ország nagy részén meghaladhatja a 25 fokot, délen és keleten a 27 fokot is.

Csütörtökön leginkább az Észak-Dunántúlon illetve a középső országrészben a legnagyobb az esély zivatarok előfordulására. Kísérőjelenségként viharos szél (60-80 km/h) és jégeső társulhat hozzájuk.

Zivatarok Győr-Moson-Sopron megyében

Friss víz a hőségben

A tartós hőség miatt csütörtökre már első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely extrém UV-B-sugárzásra, néhol zivatarokra is figyelmeztet.Az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzés szerint Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Zala megyére adták ki a másodfokú, a többi megyére az elsőfokú figyelmeztetést.Az előrejelzés szerint csütörtökön a legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 16-21 fok között alakul, de északkeleten a völgyekben néhol 12-14 fok is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 32-36 fok között valószínű. Felhívták a figyelmet arra, hogy csütörtökön a figyelmeztetési értéket meghaladó, 8,1-es (extrém) UV-B sugárzás várható. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Ha lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást.Mindemellett több területre - Budapest, Pest, Fejér,Komárom-Esztergom, Tolna és Veszprém megye - zivatarveszély miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Leginkább az Észak-Dunántúlon, illetve a középső országrészben alakulhat ki zivatar. Kísérőjelenségként viharos szél és jégeső társulhat hozzájuk.Az Országos Meteorológia Szolgálat, valamint a tisztifőorvos hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. A meteorológiai szolgálat hőség miatti figyelmeztetése az egész napra várható napi középhőmérséklet eredményén alapul, így a kánikula miatt egy egész napra vonatkozóan "csak" figyelmeztetés lehet érvényben. Citromsárga, vagyis elsőfokú, ha egy megyében a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot. Narancssárga, másodfokú, ha a napi középhőmérséklet tartósan 25 fok felett alakul, esetleg a 27 fokot is meghaladja.A piros, a harmadfokú figyelmeztetés kritériuma, hogy a napi középhőmérséklet tartósan 27 Celsius-fok felett legyen. A tisztifőorvos szintén három fokozatot rendelhet el. Szerdától a legmagasabb, harmadfokú intézkedést léptették életbe.- Csúcsközeli a vízfogyasztás a megyeszékhelyen június közepén beköszöntött kánikulában. Az, hogy a napi átlaghőmérséklet megközelítette a 25 Celsius fokot, több ezer köbméter többlet vízfogyasztást jelentett.

A párakapuk pedig várják a felfrissülni vágyókat a Dunakapu téren, a Baross úton és a Megyeháza téren.

Néhány jó tanács otthonra:



Nagyon fontos, hogy a nyári melegben legalább napi két-három liter folyadékot fogyasszunk! Ennél jóval többre is szükségük lehet az aktív életmódot élőknek, hiszen erőteljesebb edzéssel akár másfél liternyi is távozhat óránként a szervezetükből. Ajánlatos olyan italokat fogyasztani, amelyek elősegítik az ásványi anyagok pótlását, a csapvíz is kitűnő választás.



A gondos házigazdák nyáron is odafigyelnek vízvezetékeikre. A melegben célszerű a vízmérőakna fedelét egy léccel kitámasztani, persze úgy, hogy ne okozzon balesetveszélyt. Ha jól kiszellőzött az akna, néhány nap múlva célszerű megnézni, nincs-e valahol belső vízelfolyásunk. Ehhez az ingatlanon belül el kell zárni minden vízcsapot, és így ellenőrizni, hogy forog-e vízmérőnk kis kereke. Ha igen keressük meg az elfolyás okát és javíttassuk meg.



Ha elutazunk nyaralni, érdemes az aknában is elzárni a vízvezetéket, nehogy meglepetés érjen minket hazaérkezéskor egy csőtörés formájában. Nyaralásból hazaérkezve folyassuk ki jól a vízcsapokat, a vezetékekben napokig pangó víznek már nem lesz olyan jó íze. Nagy melegben előfordul, hogy kiszáradnak a a csapok alatti bűzelzárók, időnként ezeket is engedjük tele vízzel. Ne feledkezzünk el a padló összefolyóról sem.

Egyes helyszíneken a rendőrök is vizet osztanak az autósoknak. Fotó: Police.hu

Győrben egy átlagos tavaszi-őszi napon 30-35 ezer köbméter víz fogy, nyáron a napi fogyasztás könnyen meghaladja a 40 ezer köbmétert is. A legfrissebb adat június 11-i, ekkor 43 682 köbméter víz fogyott.Legnagyobb arányban az újonnan beépített magasabb fekvésű, családi házas körzetek vízfogyasztása nőtt. Ahol gyakoriak a házi fürdőmedencék, és az automata öntöző berendezések, ott többszörösére is nőhet a vízfogyasztás ezekben a napokban. A szakemberek arra számítanak, az elkövetkező napokban, lassuló ütemben, de növekedni fog a fogyasztás.A tavalyi vízfogyasztási rekord egyébként 2018. június 1-én született meg, : ekkor 44 943 m3 vizet fogyasztottunk.- Az országos tisztifőorvos – az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását – június 12. (szerda) 0:00 órától június 16. (vasárnap) 24:00 óráig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást adta ki.Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdától a napi átlaghőmérséklet mindenütt meghaladja a 25 Celsius-fokot. Csütörtöktől 27 Celsius-fok feletti értékek várhatók.A Nemzeti Népegészségügyi Központ kéri, hogy a hőségriasztás ideje alatt különösen ügyeljen mindenki a fokozott folyadékbevitelre. Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. A bőr védelméről sem szabad megfeledkezni: naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal lehet a leghatékonyabban a leégés ellen védekezni. A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között igyekezzenek árnyékban tartózkodni, kerüljék a tűző napot. A fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken szórakozók is töltsenek el néhány órát az árnyékban, illetve használják ki a telepített párakapuk nyújtotta hűsölési lehetőséget. Még néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban.A tartós hőség miatt, az átlagosnál melegebb időben az egészséges szervezetet is extrém igénybevétel éri. A szív- és a keringési betegségben szenvedőkön túl ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségügyi panaszok. Akik a hőség ellenére gépjárműbe kényszerülnek, fokozott óvatossággal vezessenek, hiszen a koncentrációt negatívan befolyásolhatja a meleg. A déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást, valamint ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.mutatjuk, melyik útszakaszokon kell torlódásokra számítani a hőségriadó idején. Hírünkből az is kiderül, hol várható kocsisor az M1-esen.III. fokú hőségriadó van érvényben, minden közlekedőt türelemre és fokozottabb körültekintésre intünk -a Police.hu-n.A hőséghez mindenki eltérően alkalmazkodik, és ez önmagában is jelentős veszélyforrás lehet a közlekedésben. A járművezetők ugyanis a hőségben jellemzően kevésbé tudnak koncentrálni, a megszokottnál figyelmetlenebbek, nem veszik észre a közúti jelzéseket, vagy későn reagálnak a kialakult közlekedési szituációra, esetleg veszélyhelyzetre. A koncentráció hiányosságai miatt a reakcióidő hosszabbá válik, a reflexek tompulnak, a mozdulatok kapkodóvá válnak, s megnő a vezetéstechnikai hiba lehetősége. A melegben a közlekedők többnyire türelmetlenebbek, hamarabb elveszítik önkontrolljukat, így hajlamosabbak az agresszív és durva szabályszegésekre.A gyalogosokról ugyancsak elmondható a bágyadtság. Ilyenkor probléma, hogy a gyalogosok kevésbé néznek körül az úttestre lépésüket megelőzően, és gyakran helytelenül mérik fel a veszélyforrásokat. Az ORFK-OBB tanácsa az, hogy aki nehezen viseli a meleget, ebben az időszakban – ha teheti – lehetőleg ne induljon útnak. Ha erre nincs lehetőség, akkor kerülje a hosszabb autózást, és előre tervezze meg az útvonalat! Mindig kipihenten üljenek a kormány mögé, és soha ne vezessenek fáradtan, vagy szeszes ital fogyasztását követően!Fogyasszanak átlagosnál nagyobb mennyiségű folyadékot, és mindig legyen ásványvíz, vagy üdítőital önöknél, akkor is, ha gyalogosan közlekednek! Legyenek türelmesek, vezessenek kissé lassabban, óvatosabban, számítva az ilyenkor természetes koncentráció- és reflexcsökkenésre. Haladásuk során tartsanak nagyobb követési távolságot, és legyenek türelmesebbek, ha az utak zsúfolttá válnak! Ha megállnak a gépkocsival, lehetőleg ne napos helyen tegyék azt! Ha az álló gépjárműben gyermek, vagy házikedvenc marad, véletlenül se hagyják őket bezárva, felhúzott ablak mellett, mert a felforrósodott utastérben ennek akár életveszélyes következményei is lehetnek!Soha ne induljanak útnak lapos, alacsony nyomású gumikkal! És azt se felejtsék el, hogy nyáron a téli gumiabronccsal közlekedő gépkocsik nem csak több üzemanyagot fogyasztanak, hanem fékútjuk is megnő!A hőségriadó elrendelése miatt szerdától vizet oszt utasainak a GYSEV Zrt. A vasúttársaság munkatársai a nagyobb állomásokon, Sopronban és Szombathelyen osztanak palackozott ásványvizet az utasoknak, naponta 10.00 és 17.00 között. A vízosztás a hőségriadó végéig, előre láthatólag vasárnapig tart.Amennyiben a hőségriadót meghosszabbítják, a vasúttársaság is folytatja a vízosztást. A GYSEV Zrt. azt javasolja utasainak, hogy a nagy meleg miatt megfelelő mennyiségű ivóvízzel vagy más folyadékkal kezdjék meg utazásaikat, elsősorban abban az esetben, ha nagyobb távolságra indulnak.Ingyen ásványvizet osztanak a vonatokon - közölte a MÁV. RészletekSzerdán életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés ma 0 órától vasárnap éjfélig lesz érvényben. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt javasolta, hogy a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között lehetőleg senki se tartózkodjon a tűző napon, ügyeljünk a fokozott folyadékfogyasztásra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását.Figyelmeztettek továbbá arra, hogy a déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Ajánlásukban az is olvasható, hogy védjük a bőrünket naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal, és még néhány percre se hagyjunk gyermekeket, továbbá házi kisállatokat parkoló autóban. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tartós hőség az egészséges szervezetnek is extrém igénybevételt jelent, és az autózók koncentrációját is negatívan befolyásolhatja.