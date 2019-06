Július első napjaiban tovább melegszik az idő

Hétfőn sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, legfeljebb csak késő este sodródhat be az északnyugati határvidékre egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföld térségében estefelé az északnyugatira forduló szelet akár viharos lökések is kísérhetik. A leghidegebb órákban 13-19 fok lehet. Napközben 33-37 fokig melegszik fel a levegő.



Kedden eleinte napos idő, majd északnyugat felől megnövekvő fátyol- illetve gomolyfelhőzet várható. Elszórtan - főként északkeleten és nyugaton - valószínű zápor, zivatar. A szél többfelé megerősödik, zivatar környezetében viharossá is fokozódhat. A minimumhőmérséklet 17 és 23, a maximumhőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten lesz napközben a legmelegebb.



Szerdán a napsütés mellett eleinte északkeleten, napközben inkább csak délnyugaton, nyugaton alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 20, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 30 fok között valószínű.



Csütörtökön nagyrészt napos idő ígérkezik, elsősorban délnyugaton, nyugaton helyenként zápor, zivatar előfordulhat. A leghidegebb órákban 12-17 fok lesz. Napközben 25-30 fokig melegszik fel a levegő.



Pénteken napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 18, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz.



Szombaton és vasárnap sok napsütés várható, főként nyugaton, délnyugaton lehet néhol zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet mindkét nap 14 és 19 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton 26 és 32, vasárnap 25 és 30 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.