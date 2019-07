Ilyen időre számíthatnak a hétvége hátralévő részében

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig:

A gomolyfelhőkből elsősorban az északkeleti, keleti megyékben alakulhat ki zápor, zivatar helyenként felhőszakadással kísérve. Másutt átmenetileg kevésbé valószínű csapadék, inkább éjszaka lehet ismét záporra, zivatarra számítani. Vasárnap délelőtt az ország túlnyomó részén megnyugszik az idő, délnyugat felől azonban erősen megnövekszik a felhőzet és délutántól ismét többfelé várható zápor, zivatar. A délkeleti szél megélénkül, vasárnap a középső területeken megerősödik, zivatar környékén pedig viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 34 fok között valószínű, az Alföldön lesz a legmelegebb.



Időjárási helyzet Európában:

Izland térségében egy ciklon örvénylik, amelynek hosszan elnyúló frontrendszere a Brit-szigeteken át egészen Spanyolország déli partjáig húzódik. Arrafelé felhős az ég, eső, zápor több helyen előfordul. Ezzel együtt a frontrendszer mögötti területekre már megérkezett a hűvösebb, felfrissülést adó levegő, ott általában 17, 25, míg előtte még 36, 40 fok közötti értékeket mérnek. Skandináviában, valamint a középső és déli országokban nyugalmasabb az idő, anticiklonális hatások uralkodnak, és felhő csak kevés helyen zavarja a napsütést. Délután többnyire 26 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. A Kárpát-medence térségében, illetve a Fekete-tengertől északra azonban mozgalmasabb az időjárás, ott egy sekély ciklon, és egy magassági hideg légörvény miatt nagy területen labilis a légállapot. A magasra törő gomolyfelhőkből zápor, zivatar több helyen is kialakul, amelyeket helyenként felhőszakadás kísér. Vasárnap estig az Adriai-tenger felett egy mediterrán ciklon mélyül ki, amelynek felhőzete a Kárpát-medencét is eléri, és többfelé számíthatunk ismét záporra, zivatarra.