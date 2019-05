Hidegrekordok dőltek meg hétfőn, vasárnap újabb hidegfront várható

Az országos és a fővárosi nappali hidegrekord is megdőlt hétfőn - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján kedden.



Mint írták, mostanáig május 6-án 4,4 Celsius-fok volt a legalacsonyabb maximumhőmérsékleti rekord, amelyet Kékestetőn regisztráltak 1957-ben. Most az ország fölé áramló hideg levegő és a borongós, csapadékos időjárás miatt szintén Kékestetőn csak 2,3 fokos maximum hőmérsékletet mértek, így ez lett az új országos napi legalacsonyabb maximumhőmérsékleti rekord.



A fővárosban is megdőlt a napi legalacsonyabb maximum hőmérséklet rekordja: a János-hegyen csupán 5,5 fokig melegedett fel a levegő a délutáni órákban. Az eddigi budapesti rekord 6,6 fok volt, amelyet 133 évvel ezelőtt, 1886-ban jegyeztek fel Krisztinavárosban - írta a meteorológiai szolgálat.



Az előrejelzés szerint szerdán a leghidegebb órákban fagypont alatti hőmérsékletet is mérhetnek. Napközben 15-20 fokig emelkedik a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan melegszik a levegő, de vasárnap újabb hidegfront várható.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)