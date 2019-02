Hétfőig ne mosson kocsit és ne pucoljon ablakot - saras eső eshet a hétvégén

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, hogy a hétvégén, különösen vasárnap számíthatunk arra, hogy jelentősebb mennyiségű szaharai eredetű por érkezzen hazánk fölé, és mosódjon ki a várható esővel együtt.Hogy ez mivel jár? Összekoszolhatja az autók karosszériáját, ablakokat, illetve szerencsésebb esetben narancssárga naplementét is eredményezhet."Amikor a dél, délnyugat felől érkező sivatagi por enyhe, nedves légtömeggel érkezik, saras esőt okoz, ugyanez téliesebb viszonyok között viszont vörösesre színezheti a hópelyheket, innen ered a "piros hó" kifejezés. A jelenség viszont közel sem olyan ritka, mint amire a mondás utal" - írja az OMSZ.Jobbára erősen felhős lesz az ég, de ma főként az Északi-középhegység tágabb környezetében tartósan borult maradhat az idő. Délután az északkeleti, keleti tájakon is megszűnik a csapadék, majd késő délutántól, estétől elsősorban az északi országrészben elszórtan eső, zápor valószínű. Szombaton napközben már csak helyenként, késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon viszont ismét egyre több helyen számíthatunk esőre, záporra.A déli, délkeleti szelet egyre több helyen kísérhetik erős, Sopron térségében olykor viharos közeli lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 10 és 17 fok között várható, de az Északi-középhegység térségében ennél pár fokkal hidegebb is lehet -