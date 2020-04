Zivatarra figyelmeztetnek Győr-Moson-Sopron megyében is

A szél nagy területen erős lesz, zivatarokhoz kötődve akár viharos lökések is lehetnek.

Hétfőn délelőtt szűrt napsütés várható, a nap második felében viszont észak felől megvastagszik a felhőzet, az ország északi felén több helyen zápor, főként északnyugaton zivatar is kialakulhat. Zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak. A szél nagy területen erős lesz, zivatarokhoz kötődve akár viharos lökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 7-12 fok lesz, napközben 20-26 fokig melegszik a levegő – olvasható az OMSZ előrejelzésében.