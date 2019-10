Ilyen idő várható szombat estig.

Péntek estétől nyugat felől felhősödés kezdődik, és éjszaka az északi, északnyugati tájakon már gyenge eső, záporeső előfordulhat. Szombaton az erősen felhős vagy borult ég mellett többfelé, nagyobb mennyiségben az északi országrészben kell esőre, záporra számítani, a Nyugat-Dunántúlon esetleg zivatar is kialakulhat, majd késő délután nyugat felől már vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Kezdetben a déli szelet kísérhetik Sopron térségében élénk, esetleg erős széllökések, majd szombaton délután egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul a szél, estétől megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, de néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Egy-egy helyen talajmenti fagy is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 10 és 17 fok között várható, délen lesz a legenyhébb az idő.