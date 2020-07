Lecsapott a vihar a megyére – Fákat döntött ki a szél, cserepek hulltak, vezetékek szakadtak – Özönvíz és jég Győrben – fotók, videók

Ágak törtek, derékvastagságú fák dőltek ki, cserepek hulltak, vezetékek szakadtak, pincéket, garázsokat, aluljárókat öntött el a víz. Tengerré változtak a mélyebben fekvő utak.

22.11 – Újra járnak a vonatok Győr és Öttevény között

Egy vágányon ismét járnak a vonatok Győr és Öttevény között, a menetrend szerinti vonatközlekedés fokozatosan áll helyre – közölte a Mávinform kedd este az MTI-vel.

Korábban Győr és Öttevény között nem jártak a vonatok, mert a vihar miatt több fa rádőlt a sínekre és a felsővezetékre.

22.04 – Fotós kollégánk, Huszár Gábor felvételei a viharkárokról:

21.56 – Lezárták a Dunakapu mélygarázst, megkezdődött a károk elhárítása a városban

Hatalmas károkat okozott a kedd esti vihar a város területén. Több helyszínen fák dőltek, illetve faágak szakadtak parkoló autókra és a Dunakapu mélygarázs is beázott.

A Győr-Szol Zrt. munkatársai és munkagépei is az érintett helyszíneken vannak, és folyamatosan a vihar okozta károk elhárításán dolgoznak. Összevágják és elszállítják a faágakat, majd elvégzik a szükséges takarítási munkákat. A viharkárok miatt beérkezett kárigényeket a szolgáltató egyedileg kivizsgálja és elbírálja.

Mivel a rendkívül nagy mennyiségű csapadékot a csatornarendszer nem tudta azonnal elnyelni, a hirtelen jött eső felgyűlt a város utcáin, onnan a víz a Dunakapu mélygarázs autós ki- és bejáratán keresztül befolyt a létesítménybe. A Győr-Szol Zrt. munkatársai a mélygarázst lezárták, és azonnal intézkedtek a kárelhárítás megkezdéséről, a víz kiszivattyúzásáról. Az okozott kellemetlenségért az üzemeltető elnézést kér az érintettektől, a Dunakapu mélygarázs újranyitásáról a Győr-Szol Zrt. a sajtón keresztül értesíteni fogja a közlekedőket.”

21.20 – Fotókon a vihar utáni napnyugta

20.21 – Sok munkát ad a vihar a tűzoltóknak

A legnagyobb károkat Győrben és környékén okozta az este 7 óra körül lecsapó vihar. Ágak törtek, derékvastagságú fák dőltek ki, cserepek hulltak, vezetékek szakadtak, pincéket, garázsokat, aluljárókat öntött el a víz. Tengerré változtak a mélyebben fekvő utak. Pusztítás nyomai mindenütt. A Bisinger sétányon leszakadtak a vezetékek, nagy fák dőltek az autókra, amelyeket a tűzoltók szabadítottak ki. A parkra, a játszótérre is hatalmas fák dőltek. Áll bent a víz.

– Hatalmas felhőszakadás vonult át a város felett észak nyugati irányból. A csapadék intenzitása 100-150 mm /óra volt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint. A lehullott csapadék mennyiségéről később kapunk pontos adatot. A rengeteg víztől percek alatt feltelt az elvezető rendszer. Mindegyik záporkiömlőt kinyitottuk melyek a rendszert tehermentesítik. A vízmennyiségekről később tudunk beszámolni. Némileg nehezítette a vízelvezetést a szélvihar által letört ágak és a víznyelőkre hullott jég. Este 8 órától fokozatosan normalizálódott a helyzet a főgyűjtő csatornák leürültek – tájékoztatta a lakosságot a Pannon-Víz a honlapján.

A tűzoltóknak is sok munkát adott a viharos időjárás a megyeszékhelyen. Elsősorban kidőlt fákhoz és letört ágakhoz riasztották az egységeket.

Rövid időn belül több mint nyolcvan helyre hívták őket, elsősorban kidőlt fák eltávolítása miatt. A Bem téren például autóra és kerítésre dőlt fák miatt kérték a tűzoltók segítségét. A József Attila utcában megbontotta a szél az egyik épület tetejét, itt a lógó lemezeket a győrújbaráti önkéntes tűzoltók rögzítették. A viharos szél több utcában is fákat tépázott meg, távközlési kábeleket szakított le.

A megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói folyamatosan dolgoztak a károk felszámolásán.

19.36 – Friss olvasói fotók Győrből

19.31 – Özönvíz Győrben a Szabolcska utcánál

19.30 – Késnek a vonatok, pótlóbuszok Győr és Öttevény között A Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon jelentősen meghosszabbodik a vonatok menetideje. Győr és Öttevény között a vihar miatt több fa és faág dőlt a sínekre és a felsővezetékre. Győr és Öttevény között egyelőre nem közlekedhetnek a vonatok. Pótlóbuszok nem állnak rendelkezésre, várakozni kell. A kidőlt fákat a Katasztrófavédelem távolítja el a sínekről, az egyik vágányon várhatóan 20:30 óra körül indulhat meg a vonatforgalom.

19.25 – Győr, Ipar út

19.24 – Dupla szivárvány Rábacsécsény felett

19.05 – Olvasónk felvétele Győrből

19.01 – Így tombolt a vihar Győrben:

18.52 – Így érkezett a vihar Győrbe

Korábban

Északkeleten már több megyét érintően kiadta a másodfokú riasztásokat zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden kora délután. Az érintett területeken a következő órákban viharos széllel, jégesővel kísért heves zivatarok alakulhatnak ki.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a nap folyamán keleten Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, nyugaton Győr-Moson-Sopron és Vas megye területén várható másodfokú riasztás.

Az ország többi megyéjében – szintén a zivatarveszély miatt – elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Azt írták: a kora délutáni óráktól főleg az ország északi felében alakulnak ki (illetve érkeznek észak felől) elszórtan zivatarok, amelyekhez elsősorban viharos szél, illetve jégeső társulhat, de egy-egy gócban nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. Főként az északkeleti megyékben, illetve az északnyugati tájakon heves zivatarok kialakulásának is megvan az esélye, károkozó (90 kilométer/órás) szélrohamok, nagyobb méretű jégszemek kíséretében. A késő délutáni, esti óráktól már a délebbi tájakon is előfordulhatnak zivatarok, de kisebb számban, és kevésbé lehetnek hevesek. Éjjel az északi, északkeleti tájakon egyre inkább stabilizálódik a légkör, csökken a zivatar esélye.

Szerdán elsősorban délen és a Duna-Tisza közén várható zivatar, amelyhez átmeneti szélerősödés, lokálisan nagy mennyiségű csapadék társulhat, ekkor nagyobb méretű jégnek már jóval kisebb az esélye.

Az előrejelzés szerint kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 Celsius-fok között alakul. Késő estére 18 és 23 fok közé hűlhet a levegő.

A katasztrófavédelem közleményben kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, előrejelzéseit, és lehetőség szerint ne parkoljanak a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek. Ha leszakadt vezetéket, vagy bajba jutott embert látnak, jelezzék azt a 112-es segélyhívón.