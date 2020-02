Jön a vihar – Rendkívül erős széllökések várhatóak a dunántúli megyékben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőre virradó éjjel csak a dunántúli megyékben, hétfőn és kedden azonban már országszerte lehet számítani akár 90 km/órás sebességet is meghaladó, rendkívül erős széllökésekre. A hidegfront mentén a Dunántúlon egy-egy zivatar is kialakulhat.

A Ciara fákat csavarhat ki a földből, vezetékeket szakíthat le, megrongálhatja a házak tetőszerkezetét, közlekedési zavarokat és akadályokat idézhet elő, ezért fontos, hogy készüljünk fel és tudatosan védekezzünk az erős széllökések ellen: zárjuk be a nyílászárókat, vigyünk be a házba minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat, áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket, készüljünk fel egy esetleges áramszünetre, ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyerekeket és a betegeket, valamint ha tehetjük, ne menjünk ki a szabadba – írja hivatalos Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Hozzátették: ha mégis a szabad ég alatt ér minket a szélvihar, keressünk védett, stabil helyet (épületeket és aluljárókat), kerüljük a fákat, védjük a szemünket, az erős széllökések ellen pedig oszlopba vagy kerítésbe kapaszkodjunk. A kisgyerekeket fokozottan védjük a széltől. Hagyjuk el járművünket, mert bentről csak korlátozottan érzékelhetők a fenyegető veszélyek (például egy fa dőlése). Ne közelítsük meg se a leszakadt vezetékeket, se az állatokat, mert a viharban viselkedésük kiszámíthatatlanná válhat.

Veszélyhelyzet, baleset és viharkárok esetén haladéktalanul hívjuk a mentőegységeket a 112-es telefonszámon!

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére hétfő éjfélig – forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

SZÉL

Vasárnap estétől a Dunántúlon megerősödik a délnyugati szél, a késő esti órákban már viharos (60-70 km/h) széllökések is lehetnek. Az előttünk álló éjszaka tovább erősödik a légmozgás, már országszerte lehet számítani erős széllökésekre, a Dunántúlon viharos, a délnyugati megyékben esetleg erősen viharos (90 km/h feletti) lökésekre is. A hétfő délutáni órákban egy hidegfront is érkezik, melynek környezetében az északnyugati irányba forduló szelet országszerte viharos (70-90 km/h), elsősorban az Észak-Dunántúlon erősen viharos (80-100 km/h, itt néhol akár 100 km/h feletti) széllökések is kísérhetik. A hétfő esti órákra a front átvonultával átmenetileg mindenütt csillapodik a légmozgás, kedden napközben azonban ismét többfelé (a délnyugati országrész kivételével) viharossá, az északi országrészben erősen viharossá fokozódik a szél.

ZIVATAR

A hidegfront mentén a Dunántúlon – legnagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon (Mecsek térsége) – egy-egy zivatar is kialakulhat.