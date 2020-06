Heves zivatarok miatt adtak ki narancs riasztást az egész megyére

A zivatarokat villámlás, erős szél és jégeső is kísérheti.

A déli óráktól a Baja-Tatabánya vonaltól nyugatra többfelé, a Tiszántúlon és délkeleten pedig helyenként kell zivatarok kialakulására számítani – írja a met.hu. A dunántúli régióban heves zivatar is valószínű. A zivatarok nagy része az esti órákban megszűnik. Holnap reggeltől főként az ország északkeleti felén számíthatunk zivatarokra, melyek között egy-egy heves zivatar is lehet. A zivatarokat ma és holnap is nagyobb méretű jég (>2 cm), viharos kifutószél (jellemzően 70-90 km/h, de egy-egy helyen >90 km/h is lehet), és esetleg felhőszakadás-szerű csapadékhullás kísérheti (utóbbi kevésbé lesz jellemző).