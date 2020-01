Havazás: 5-8 cm hó is hullhat, több szakaszon havas-latyakos az út a megyében

A Győr-Szol Zrt. valamennyi munkagépe bevetésen, síkosságmentesítik is az utakat.

9.54 – A tetejére borult egy autó a 83-as főúton

Felborult egy személygépkocsi a 83-as főúton, Győrszemere közelében. A jármű a tetején állt meg. Műszaki mentés céljából a győrszemerei önkéntes tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére, ahova a mentők is kiérkeztek – írja honlapján a katasztrófavédelem.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján azt írja:

A Dunántúl nagyobb részén jellemzően gyenge intenzitású havazás várható, de nyugaton felől a hőmérséklet emelkedésével teret nyer a havas eső, eső csapadékforma is. A gyenge havazás napközben a középső országrészre is átterjed. Jellemzően lepel-3 cm hó valószínű, de a Dunántúli-középhegységben, esetleg a Kisalföld keleti részén, illetve kiemelten a Bakony térségében helyenként 5-8 cm is hullhat. A hegyvidéki területeken várhatóan egész nap kitart hó formában a csapadék, de nyugat felől napközben átmenetileg a Dunántúl nagyobb részén fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet.

9.30 – Útinform:

A Nyugat-Dunántúlon és a Bakony térségében havazik, illetve szállingózik a hó, a nyugati határszélen és Paks térségében havas eső esik. A Dél-Alföldön és az északkeleti országrészben ködös az idő. A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata az alászórások hatására jellemzően sónedvesek, nedvesek. Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyében több szakaszon havas-latyakos is lehet a fő és mellékutak burkolata. A sűrű köd miatt rosszak a látási viszonyok, 100 méter alatti a látótávolság Edelény térségében. A Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti országrészben jellemzően közepesek a látási viszonyok, 100 és 300 m közötti a belátható útszakasz hossza. Az ország többi részén sokfelé párásságot, illetve ködfoltokat is jeleztek.

Síkosságmentesítés Győrben

A Győr-Szol Zrt. a téli útüzemeltetési feladatokat koordináló és végző hóügyeleti készenlétet rendelt el már a hét második felében. Így a téli munkában résztvevő dolgozók és gépek a meteorológiai előrejelzések alapján teljes készültségben töltötték a hétvégét, és amíg az időjárás megköveteli, készenlétben várják a beavatkozásokat.

A Győr-Szol Zrt. készenléti ügyeletben lévő állománya már szombaton az esti órákban – úgynevezett „alásózással” – megkezdte a csúszásmentesítést a város legforgalmasabb útszakaszain. A síkosságmentesítési munka jelenleg is tart, és mindaddig folytatódik, amíg az időjárási körülmények indokolják.

A társaság munkatársai és járművei a technológiai előírásoknak megfelelően elsőként a hidakon és a felüljárókon, tömegközlekedési útvonalakon dolgoztak, ugyanakkor szóróanyag került a főbb utak és a buszmegállók burkolatira, valamint a közterületi járdákra és terekre.

A főutakat, a forgalmas városi szakaszokat nagygépek, a belvárosi, szűkebb utcákat kisebb járművek, a buszmegállókat, gyalogátkelőhelyeket kézi erővel síkosságmentesítik illetve takarítják. A Győr-Szol Zrt. valamennyi munkagépe, több alvállalkozói jármű és közel 30 dolgozó vesz részt a munkálatokban.

A szolgáltató felhívja a közlekedők figyelmét, hogy megfelelően felkészített és téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak. A speciális körülmények között hosszabb menetidővel kell számolni, ezért célszerű hamarabb elindulni.

A télies időjárás, a havazás miatt csúszásveszély alakult ki a vízpartokon is. A győri folyópartok mentén elkészült új szakaszok több pontján figyelmeztető táblák jelzik a fokozott balesetveszélyt, így ezeket a sétálóutakat mindenki saját felelősségére használhatja. A téli időszakban érdemes fokozottan figyelniük az itt közlekedőknek, hiszen a páralecsapódás miatt ezeken a helyeken könnyen előfordulhat jegesedés, még enyhébb időben is jelentős a csúszásveszély.