Figyelmeztetés! Szerda este érkezik a hideg – Készüljön a fagyra Győr-Moson-Sopron megyében is

Estére megérkezik a fagy

Szerda 8.45 – Vasárnap még arról számoltunk be a kisalfold.hu-n, hogy virágzik a téltemető Pannonhalmán, hétfőn és kedden már a havazásról. Szerda este pedig érkezik a fagy: „egyelőre még a hideg és a meleg levegő határán egyensúlyoz térségünk, de a következő napokban egyértelműen győz a hideg és jön a tél” – írta a met.hu. Hozzátették,

szerda este észak felől megindul a hideg levegő és véget vet az enyheségnek.

Csütörtöktől még inkább megmutatja magát a tél, az előrejelzések szerint jön a hideg és a fagy. S az is látható, hogy legalább egy hétig nem javul az időjárás.

Megyénkben ónos eső, hó és hófúvás miatt is adtak ki figyelmeztetést szerdára.

Hideg idő – Teljes kapacitással dolgozik a közútkezelő

A téliesre forduló időjárás miatt a következő napokban is teljes kapacitással dolgozik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Országszerte 850 munkagéppel, szükség esetén 130 hómaróval folyamatosan, ütemezetten végzik majd a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat; 3300 dolgozójuk a következő napokban is 12 órás váltott műszakban, 24 órás szolgálatot lát el a 32 ezer kilométeres közúthálózaton.

Az előrejelzések alapján a markáns lehűléssel együtt főleg az észak- és nyugat-dunántúli, valamint az észak-magyarországi térségekben a havazás mellett szerdán és csütörtökön ónos eső is várható. A közlekedőknek viharos, nagy erejű széllökésekkel is számolniuk kell – főként a Dunántúlon, ahol akár 70-80 kilométer/órás szél is lehetséges.

Mindez a havazásban érintett területeken szerdán kisebb hófúvásokat is okozhat, elsősorban Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém és Somogy megyében.

A viharos szél az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt felázott talajból fákat is kifordíthat. Az ónos eső és a tapadó hó mennyiségétől és súlyától függően kisebb-nagyobb ágak is letörhetnek, amelyek az úttestre kerülve a közlekedést is befolyásolhatják.

A közútkezelő a téli üzemeltetési munkákat a meghatározott rend szerint, ütemezetten, első körben a gyorsforgalmi utakon, majd a fő-, végül a mellékutakon végzi el és ezeket a köröket addig ismétli, amíg az időjárás és az útviszonyok indokolják.

A markáns lehűlés miatt péntektől-vasárnapig várhatóan a síkosságmentesítési munkákon lesz a hangsúly, ezért ahol csak lehet és szükséges, már megelőző sószórási munkákat végeznek a szakemberek és az útszóró són kívül kalcium-klorid oldatot is használnak majd.

A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy – a téliesebb időjárás, főleg az ónos eső és a viharos széllökések miatt – mielőtt útnak indulnak, tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről és az alapján tervezzék meg esetleges utazásaikat. Ezt a legegyszerűbben a www.utinform.hu oldalon keresztül tehetik meg, de a társaság országos és megyei diszpécserei is állnak az érdeklődők rendelkezésére – közölte Pécsi Norbert Sándor.

A Pannon-Víz is figyelmeztet

