Erős szél miatt adtak ki figyelmeztetést Győr-Moson-Sopron megyére

A legerősebb széllökések általában 70-100 km/h között várhatók a Dunántúlon.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére szerda éjfélig

ERŐSEN VIHAROS SZÉL

Ön mit tapasztalt? Letörött egy faág? Várjuk fotóit: [email protected]

Ma eleinte a délnyugati, nyugati szél erősödik meg, majd késő délelőtt északnyugat felől egy gyors mozgású hidegfront érkezik, amely pár óra alatt áthalad felettünk. A fronton és a front mögött többfelé viharos, vagy erősen viharos lesz az északnyugati szél, előbb a Dunántúlon és a középső országrészben, majd estétől északkeleten, keleten is. A legerősebb széllökések általában 70-100 km/h között várhatók, de a front mentén átmenetileg a Dunántúlon 100-120 km/h-s széllökés is kialakulhat a déli órák környékén. A front mögött a délutáni órákban a hegyvidéki részeken, valamint az északnyugati szélre érzékeny szélcsatornás részeken (kiemelten a Dunántúli-középhegység tágabb környezetében) 100-120 km/h közötti széllökések is lehetnek, este, késő este északkeleten a szélérzékeny Bodrogköz térségében van esély egy-egy hasonló széllökésre.

Az esti óráktól a szerda reggeli órákig nagyobb területen 70 km/h alatt alakulhatnak a legerősebb széllökések, majd szerda délelőttől az esti, késő esti órákig a középső országrész északi részeinek kivételével gyakran lesz viharos (70-100 km/h) az északi, északnyugati szél, a déli, kora délutáni órákban egy-egy 100-110 km/h-s széllökés nem zárható ki.

CSAPADÉK

Délelőtt a front betörésével egy időben a Dunántúlon (esetleg a középső országrészben is) néhol zivatarok is kialakulhatnak. Zivatar környezetében 80-110 km/h-s rövid idejű szélroham kialakulhat. Keleten a 24 órás csapadékösszeg szerda reggelig meghaladhatja a 20 mm-t. Délután, este a Zemplénben, Mátrában és Bükkben (valamint a Bakonyban, Budai hegyekben is) az eső átválthat havas esőbe, hóba, szerda hajnalban Tiszántúlon síkvidéken is kialakulhat havaseső, átmeneti havazás.

Hegyvidéki részeken pár cm vizes, tapadó hó eshet. Szerdán napközben a Dunántúlon, Dél-Alföldön kialakulhatnak hózáporok.