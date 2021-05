Aranyat ér – 16-20 mm eső esett Győr-Moson-Sopron megyében

Kiadós esővel indította a hetet az időjárás a megyében.

14.35 – Mutatjuk mennyi eső esett az elmúlt 24 órában

14.30 – Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére kedd éjfélig

Hétfő: egy nyugat, délnyugat felől kelet, északkelet felé vonuló csapadékzónához társulva több helyen várható 15-20 mm-t elérő, illetve meghaladó mennyiségű eső. Kiemelten a Dunántúli-középhegységben, Pest, Nógrád és Heves megyékben helyenként 30 mm körüli, feletti összeg is eshet. A nap első felében az eső, zápor mellett helyenként zivatar sem kizárt. Nagyjából a déli óráktól kezdődően egyre több zivatar kialakulására lehet számítani, a déli, délkeleti megyékben heves zivatarok is előfordulhatnak. Az intenzívebb gócokat rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék (> 10-20 mm), jégeső és viharos (ált. 60-80 km/h) széllökés kísérheti. Estére a zivataros csapadékgócok a keleti, északkeleti országrészre korlátozódnak. Az északnyugatira forduló szél a nap első felében a Dunántúlon, majd délutánra a középső országrészben is több helyen viharossá (ált. 60-70, néhol >70 km/h) fokozódik.

Kedd: a délelőtti óráktól kezdve a nyugati, délnyugati megyékben van esély zivatarok kialakulására, amelyeket lokálisan intenzív csapadék (10-20 mm), viharos széllökés (~ 60-70 km/h) és jégeső kísérhet. Az északnyugati, nyugati szelet főként a nap első felében nagy területen kísérhetik viharos széllökések (ált. 60-75 km/h, néhol > 75km/h)

Korábban – A met.hu zivatarokra adott ki riasztást Győr-Moson-Sopron megye több járására Önnél mi a helyzet? Esik? küldjön fotót: [email protected]

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére hétfő éjfélig

Egy nyugat, délnyugat felől vonuló csapadékzónához társulva több helyen várható 15-20 mm-t elérő eső. Kiemelten a Dunántúli-középhegységben, Pest és Nógrád megyékben helyenként 30 mm körüli összeg is eshet.

Az eső, zápor mellett helyenként zivatar sem kizárt a nap első felében.

Délután az országban már többfelé kell zivatarok kialakulására számítani, a Dél-Alföldön heves zivatar is előfordulhat. A legintenzívebb gócokat rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék (20-30 mm), kisméretű jégeső és viharos (60-80 km/h) széllökés is kísérheti. Estére a zivataros csapadékgócok a keleti, északkeleti országrészre korlátozódnak. Az északnyugatira forduló szél a nap első felében a Dunántúlon, majd délutánra a középső országrészben is több helyen viharossá (60-70, Dunántúli-khg. >70 km/h) fokozódik.

