A víz és a villámok is adtak munkát – Hétfő reggelig 58 helyre riasztották a megyei tűzoltókat – fotók + videók

A vasárnap hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső Győr-Moson-Sopron megye tűzoltóinak is adott munkát. Győrben és környékén közel hatvan helyszínre riasztották a katasztrófavédelem egységeit – közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján.

08.10 – 58 esetben segítettek a megye tűzoltói

A hétfő reggeli órákig ötvennyolc beavatkozást végeztek, ennek nagy része vízeltávolítás volt pincékből, alagsori helyiségekből. Az eső okozta beavatkozások mellett a zivataros idővel érkező villámlás is okozott kisebb károkat, épületek tetejét, kéményét károsította négy esetben, és néhány kidőlt fát, lehasadt faágat is eltávolítottak a tűzoltók. Többek között Győrben, Ménfőcsanakon, Győrújbaráton, Győrszemerén és Gönyűn dolgoztak az egységek. Az esőzéssel kapcsolatos munkálatokat a győri, pannonhalmi és lébényi hivatásos tűzoltók mellett a győrszemerei, a téti a győrújbaráti, a bezi, a pannonhalmi és a mosonszentmiklósi önkéntes tűzoltók is segítették. Vasárnap hatvanhárom hivatásos és önkéntes tűzoltó dolgozott tizennégy technikai eszközzel a károk mielőbbi elhárításán – foglalta össze a katasztrófavédelem.

21.50 – Udvar Felpécen – olvasónk fotója

18.45 – Villám csapott a Stadion utcában egy fába délután fél 3-kor, hatalmasat szólt – írta olvasónk, aki fotókat is küldött.

17.30 – Pannonhalma, Rákóczi utca – olvasónk fotója

16.40 – Több mint harminc helyszínre riasztották a tűzoltókat Győrben és környékén

A közleményben ismertették, hogy Győrben a Vasvári Pál utcában egy egészségügyi intézmény két épületének alagsorában is ötven-hatvan centiméter magasan gyűlt össze az esővíz.

Az Attila utca egyik társasházának pincéjében huszonöt centiméter magasan áll a víz, és az Áchim András utcában is esővíz öntött el egy épületet.

Győrújbaráton a Kossuth utcában több pincében is fél méter magasan gyűlt össze az esővíz.

Győrszemerén az Akácfa utcában egy épület pincéjében mintegy ötven köbméter víz gyűlt össze és a Kisfaludy utcában is egy pincét öntött el a víz, ami berendezési tárgyakat veszélyeztetett.

A tűzoltók valamennyi helyszínen elkezdték eltávolítani a vizet a pincékből.

Győrszemerénél ezen felül egy személyautót sodort el a víz, amelynek sofőrje nem tudott kiszállni. A győri hivatásos tűzoltók kivontatták a vízből a járművet.

A tájékoztatásban hozzátették: a bejelentések folyamatosan érkeznek, a tűzoltók dolgoznak a károk felszámolásán.

Vihar Kajárpécnél

16.35 – Ménfőcsanak, Tenkes út. – Hömpölygött a víz – olvasónk, Kassai József videója

16.25 – Vihar után Kajárpécen

15.20 – Győrben is leszakadt az ég – fotók

14.35 – Leszakadt az ég Pannonhalmán – Tóthegyen hömpölyög a víz az utcán – videó

Pannonhalmán hosszú heteken át alig esett eső, most óriási felhőszakadásban van részük a kisvárosban élőknek – írta videójához Tudósítónk.

Mit tapasztalt? Várjuk felvételeit: [email protected]

A Győrt is elérő vihar vasárnap délután

A közlekedésben is van fennakadás

Korábban – Felhőszakadás veszélye miatt az északnyugati területeken több járásra másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap reggel. A katasztrófavédelem a villámárvizek veszélyére figyelmeztet.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint a nap folyamán az országban bárhol adhatnak még ki további másodfokú riasztásokat a felhőszakadás veszélye miatt. Emellett zivatarveszély miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Azt írták: többfelé és több alkalommal várható zivatartevékenység. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökés, kisméretű jég, és elsősorban felhőszakadás kísérhet: egyes zivatarcellákból rövid idő alatt 30-50, néhol akár 70-80 millimétert meghaladó mennyiségű csapadék hullhat.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-nek azt hangsúlyozta: már térdig érő vízfolyás is elég ahhoz, hogy elmozdítson egy autót. Ezért nagyon fontos, hogy ha valahol összegyűlt az esővíz, vagy villámárvíz alakult ki, ne hajtsanak át a vízen autóval.

Felhívta a figyelmet, hogy a tűzoltók technikája nem alkalmas 30 centiméternél alacsonyabb víz kiszivattyúzására.

Az OKF szóvivője azt is kiemelte, hogy ha valakinek beázik az otthona, addig nem érdemes eltávolítani a vizet, amíg a víz visszafolyására, újbóli épületbe szivárgására lehet számítani, mert az csak további károkhoz vezet.