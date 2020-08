Nagyon meleg lesz a szombat

,,Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. (2 Tim 4,7) Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk, POLGÁR GYÖRGY tanár, iskolaigazgató életének 73. évében elhunyt. Temetése augusztus 12-én, szerdán 15 órakor lesz az óvári temetőben, evangélikus szertartás szerint. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

,,Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel és szeretet. Csak az hal meg, kit elfelednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósom, nagypapám, testvérem és rokonunk, SZÁNTÓ IMRE életének 68. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. augusztus 11-én 15.30 órakor lesz a fertőendrédi temetőben. Előtte, 15 órakor engesztelő szentmisét mondatunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JENEI FERENC ágfalvi születésű az ÉGÁZ és a Határőrség volt dolgozója 2020. augusztus 6-án, életének 64. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. augusztus 13-án 14.30 órakor lesz az ágfalvi temetőben. Lelki üdvéért engesztelő szentmise a temetés után az ágfalvi katolikus templomban lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk BOGNÁR ZOLTÁNNÉ szül. Kozma Róza halálának 4. évfordulójára. Lassan megyek, halkan lépek, egyszer csak odaérek. Megérkezem arra a helyre, ahol egy drága gyermek van eltemetve. Szememben könnyek, csak állok, mert bánatomra vigaszt nem találok, A hideg sírkövet kezemmel megsimogatom. Ez az, amit tehetek, hisz nem szól már, hiába akarom. A virágot sírjára leteszem, és elmondom, hogy mennyire szeretem. Bár már nem szól, nem mondja, hogy ő is szeret, csak a szél fúj, és könnyem lepereg, aztán lassan búcsút veszek. Szerető édesanyád és testvéred Marika

Fájó szívvel emlékezünk HOFSTETTER NÁNDOR halálának 7. évfordulójára. Addig vagy boldog, míg van aki szeret, aki a bajban is megfogja a kezed. És hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor tudod, ha már nincs veled, Fájni kell a szívnek, ha igazán szeret, mert fájdalom nélkül szeretni nem lehet. Az igazit megismerni egy perc is elég, de őt elfelejteni egy élet is kevés. Szerető felesége, fia, lánya és családjuk

Fájó szívvel emlékezünk NAGY ATTILA halálának 2. évfordulóján. Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te vagy. Utat mutatsz, mert szívünkben örökké itt maradsz. Szerető családod

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk, BOGNÁR ZOLTÁNNÉ sz:Kozma Róza halálának 4. évfordulóján. Még fáj, s talán örökre így is marad, de mindig velünk leszel az idő bárhogy is halad. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, őrizzük emléked, nem fogunk feledni. Férjed,lányod és fiad

Szomorúan emlékezünk, IFJ. PANDUR IMRE tragikus halálának 14. évfordulóján! Hiába borult Rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, míg élnek azok akik szeretnek Téged. Szerető szülei, testvére és családja

Fájó szívvel emlékezünk FÜLÖP LÁSZLÓ halálának 3. évfordulóján. Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, testvérünk, édesapánk, nagyapánk, apósunk, FRANK ISTVÁN életének 84. évében elhunyt. Temetése 2020. augusztus 10-én, hétfőn 17 órakor lesz a lövői temetőben. Előtte, 16 órakor engesztelő szentmisét mondatunk a helyi római katolikus templomban. Gyászoló család

Mélyen gyászba borult szívvel, fájdalomtól megtörve, a Jóisten rendelését elfogadva tudatjuk, hogy ÁMON OTTÓ volt győri bencés diák, a nagyváradi Gábor Áron Tüzérségi Hadapródiskola diákja, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, a József Attila, valamint a Szent Margit Gimnázium tanára, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend lovagja, a budapesti Páli Szent Vince Társaság tagja életének 94., boldog házasságának 51. évében, hitét gyakorolva, emberségét megőrizve, békében, 2020. július 29-én váratlanul visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat folyó év augusztus 13-án 11 órakor fogjuk a római katolikus vallás szertartása szerint a Győri Szent Imre Plébánia kriptakápolnájában (Győr, Szent Imre út 35.) örök nyugalomra helyezni. Lelki üdvéért engesztelő szentmiseáldozatot fogunk bemutatni a Mindenhatónak: Győrött 2020. augusztus 13-án 11 órakor (A gyászoló család kérése, hogy egy szál virággal búcsúzzunk.), valamint Budapesten 2020. augusztus 18-án 17 órakor a Budapesti Szent Imre-templomban (Budapest, XI. ker., Villányi út 35.). Elvesztését fájlalja: felesége, gyermekei, menye, veje, 5 unokája és mindazok, akik szerették és tisztelték.

ROZSITS GÉZA halálának 1. évfordulójára Eltelt 1 év. De semmi sem változott. Minden nap kínoz minket az, hogy már nem vagy velünk. Itt kellene lenned köztünk. Ezt nem Te akartad így. Megérdemelted volna a hosszú és nyugodt életet. Ezt nem lehet elfogadni. Nem megy. Minden nap várni fogunk haza. Szeretünk. Feleséged Ili, lányod Rita, fiad Gábor, testvéreid, keresztgyerekeid, anyósod, sógorod.

Horváth Gyuláné szül: Németh Sarolta halálának 1. évfordulójára. Ez a gyertya érted égjen, ki ott fent laksz a magas égben. Ki vigyázol ránk odafentről és lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Fiad, lányaid és családjaik

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk CSITEI JÁNOS halálának 3. évfordulójára. Egy könnycsepp a szemünkben érted él. Egy gyertya az asztalon még érted é9g. Egy fénykép mely őrzi emléked, s egy út mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad. Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Szerető feleséged és családod

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk NÉMETH CSABA halálának 1. évfordulójára. Még fáj s talán örökre így is marad, de mindig velünk leszel az idő bárhogy is halad. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, őrizzük emléked nem fogunk feledni. Édesapád, bátyád