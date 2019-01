Havazás, hideg, mínuszok - ilyen lesz az idő jövő héten

A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben is mínuszok lesznek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn a napsütés mellett néhol előfordulhat hószállingózás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul, de ahol kiderül az ég és a táj hóval borított, mínusz 10 fokig is lehűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között várható.



Kedden az ország nagyobb részén gyengén felhős, napos, száraz lesz az idő. Délen és keleten lehet elszórtan hószállingózás, havazás. A minimumhőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 2 fok között valószínű, ám a derült, szélvédett, hóval borított tájakon ennél hidegebb is lehet. Napközben mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdán dél felől beborul az ég, és egyre többfelé várható havazás, főként a keleti, délkeleti tájakon havas eső, eső, is valószínű. Néhol ónos eső előfordulhat, megerősödhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 2 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett, hóval borított tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között várható.



Csütörtökön több helyen valószínű csapadék: nyugaton inkább hóra, másutt a havazás mellett havas esőre, esőre lehet számítani, ónos eső előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 5 és plusz 1 fok várható. A nappali maximumok mínusz 3 és plusz 2 fok között alakulnak.



Pénteken szintén több helyen valószínű havazás, elsősorban keleten, délkeleten havas eső, eső is lehet. Többfelé megerősödik, főleg a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 6 és plusz 1, a maximumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között valószínű.



Szombaton elsősorban a déli és keleti területeken, vasárnap helyenként fordulhat elő havazás, hózápor. Szombaton többfelé erős, főleg a Dunántúlon és északkeleten viharos lehet a szél. A leghidegebb órákban mindkét nap mínusz 7 és 0, napközben mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.