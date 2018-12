Felhős, ködös idő, néhol ónos vagy fagyott esővel: ez vár ránk csütörtökön

Fagyos hideget hozhat az újév

A hét közepi átmeneti gyors enyhülés után az év végén, az újév elején Európa nagy részét több hullámban igen hideg, fagyos levegő érheti el - írta a napokban az OMSZ facebook oldalán.

Közepesen és erősen felhős időszakok váltják egymást, csütörtökön kevesebb helyen süt ki hosszabb időre a nap, elsősorban a Dél-Alföldön. Legfeljebb északkeleten lehet jelentéktelen vegyes halmazállapotú csapadék: szerdán havas eső, hószállingózás, csütörtökön inkább gyenge eső fordulhat elő, ekkor az északkeleti határ mentén ónos eső, fagyott eső sem kizárt.Éjszaka főként az Északi-középhegység szélvédett völgyeiben zúzmarás köd is képződik, amely csütörtökön helyenként tartósabban is megmaradhat. A késő esti órákig a Győr-Békéscsaba vonal széles sávjában még gyakran kísérik erős lökések a nyugati, északnyugati szelet, amely holnap már csak helyenként élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de az Északi-középhegység szélvédett völgyeiben ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 3 és 10 fok között alakul, északkeleten az alacsonyabb értékekkel.Kontinensünk délnyugati felén egy nagykiterjedésű anticiklon hatására csendes, nyugodt az idő. A köd, illetve az alacsonyszintű rétegfelhőzet néhol tartósan megmarad, de a legtöbb helyen a reggeli, délelőtti feloszlásukat követően sokat süt a nap, helyenként fátyolfelhők szűrik a napsütést. Észak- és Kelet-Európában viszont egymást érik az északnyugatról délkelet felé haladó időjárási frontok, így ezeken a vidékeken szeles, változékony az idő több helyen csapadékkal.A Kelet-európai-síkságon többnyire havazik, míg nyugatabbra síkvidéken inkább havas eső, eső esik, néhol ónos eső, fagyott eső is előfordul. A csúcshőmérséklet ezeken a tájakon többnyire fagypont alatt, Oroszországban -12, -20 fok között alakul. Ezzel szemben Krétán és az Ibériai-félsziget déli partvidékén még 20 fok közelébe melegszik fel a levegő.Csütörtök estig a Kárpát-medencébe a fent említett magasnyomás keleti peremén enyhe, ugyanakkor a magasban nedves léghullámok érkeznek: számottevő csapadék nem várható, azonban kevesebb lesz a napsütés.