Fákat döntött ki, tetőket rongált meg a szél - a beledi templomról a keresztet bontotta le - fotók

A 84-es főúton Sopron és a határátkelő között, valamint a 82-es főúton Győr határában egy-egy fa dőlt az útra, Csornán a Szatmári utcában fa dőlt a villanyvezetékre, veszélyeztetve egy lakóházat is. A tűzoltók feldarabolták a forgalmi akadályt jelentő növényeket, Csornán miután az áramszolgáltató áramtalanította az adott szakaszt, akkor tudták a tűzoltók eltávolítani és feldarabolni a lakóházat veszélyeztető fát.Beleden a templomtoronyról letörte a szél a keresztet, ami a templom tetejét is megrongálta. A törött cserepeket eltávolították a tűzoltók, valamint leemelték a keresztet a tetőről.Sopronban az Erzsébet utcában egy három emeletes társasház lemeztetejét bontotta meg a szél, a Színház utcában pedig egy ház tetején a kúpcserepek mozdultak el a viharos szél következtében. A veszélyt jelentő tárgyakat eltávolították a tűzoltók.Valamivel később Győrben egy leszakadt, forgalmat veszélyeztető telefonkábelt távolítottak el a tűzoltók a József Attila utca sarkán, majd az Ifjúság körútra egy lehasadt, magasban lógó, járókelőket veszélyeztető faághoz riasztották őket.Győrben a 82-es kivezetőnél, a vasúti átkelő előtt előtt egy fa dőlt az út fölé. Pont a kanyarban van, nem belátható - írta olvasónk."Az imént történt szintén Győrben: leszakadt egy vékony vezeték a Kakas étterem előtt a Szent Imre úton, nagy torlódás várható. Az autók a vele párhuzamos úton a Levendula úton kerülnek" - írta néhány perc elteltével olvasónk.Az északnyugati szelet a délnyugati és északkeleti tájak kivételével többfelé viharos (60-75 km/h) lökések kísérik. A Dunántúl északi felében, főként Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér megyékben 80-90 km/h körüli, a hegyvidéki területeken ezt meghaladó lökések is várhatók. A helyenként előforduló intenzívebb záporok, hózáporok környezetében szintén előfordulhatnak 70-80 km/h-t meghaladó szélrohamok. A hózáporok nyomán északkeleten, illetve estétől máshol is hullhat kevés hó lokálisan - írja aOlvasónk felvétele: