Fagyos éjszakák, újabb havazás már hétfőn este a Kisalföldön

Várható időjárás az ország területén kedd estig - a met.hu előrejelzése Hétfőn általában derült vagy gyengén felhős idő várható, de a Nyugat-Dunántúlon erősen felhős körzetek is előfordulhatnak, ott hószállingózás, kisebb havazás is lehet. Estétől nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és kedden már többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Egyre többfelé várható havazás, amely elsősorban a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közének nyugati tájain is átválthat havas esőbe, esőbe, néhol átmeneti ónos eső sem kizárt.Kedden élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délnyugati szelet, amely az Alföldön időnként a havat is hordhatja.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -10 fok között alakul, de a derült, havas területeken -15 fok köré is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden +3 és -6 fok között valószínű, nyugaton lesz enyhébb az idő.