Európát elérte a hőhullám - Spanyolországban már 42 fok van

Időjárási helyzet Európában

Várható időjárás az ország területén szerda estig

Nyugat-Európa időjárását markáns anticiklon alakítja, napos, csapadékmentes idő jellemző arrafelé. Az előrejelzéseknek megfelelően a hőhullám már elérte a nyugati államokat, hiszen Dél-Spanyolországban már 41, 42, Dél-Franciaországban pedig 35, 37 fokos maximum-hőmérsékletet is mérnek.A kontinens északi felén azonban ciklonrendszer okoz változékony, csapadékos időjárást. Jelentősebb csapadékot a Belorusszia felett örvénylő ciklon területéről jelentettek, és ez a ciklon azért is érdekes, mert előoldalán déli, délkeleti áramlással a Skandináv-félsziget északi felére meglehetősen meleg levegő áramlik; sokfelé emelkedik 26, 28 fok köré a hőmérséklet a délutáni órákban, sőt Norvégia északi partvidékén - már bőven az Északi-sarkkörön túl - 29, 30 fok is előfordul.Szerda estig a Kárpát-medence időjárását egyre inkább az említett nyugati magasnyomás peremén érkező szárazabb levegő alakítja.A Dunántúlon túlnyomóan napos, gyengén gomolyfelhős, csapadékmentes idő ígérkezik kedden és szerdán is. A Dunától keletre azonban kedd délutánig még felhősebb lesz az ég, csak estétől csökken majd jelentősen a felhőzet. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett a keleti megyékben erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, de futó zápor kedden és szerdán is csak kevés helyen fordulhat elő, elsősorban az északkeleti megyékben. Kedden az északi szelet még élénk, olykor erős széllökések kísérik, estétől azonban már jellemzően mérsékelt marad a légmozgás.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 30 és 33, keletebbre 25 és 29 fok között valószínű.