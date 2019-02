El sem hiszi, milyen időt ígérnek a hétre

A tél utolsó napjaiban ismét melegszik az idő, a hét második felében már 20 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn néhol rövidebb, másutt hosszabb időre is kisüt a nap, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet döntően mínusz 7 és 0, a legmagasabb hőmérséklet plusz 7 és 13 fok között alakul.



Számottevő csapadék kedden sem valószínű. Főként a Dunántúlon erős, néhol viharos lehet a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 5, a maximumhőmérséklet 9 és 17 fok között valószínű.



Szerdán és csütörtökön többnyire derült vagy gyengén felhős időre lehet számítani, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet szerdán mínusz 3 és plusz 4, csütörtökön mínusz 3 és plusz 3 fok között valószínű. A nappali maximumok szerdán 9 és 15, csütörtökön 12 és 20 fok között alakulnak.



Pénteken, március elsején szórványosan várható eső, zápor. A szél is megerősödik. A leghidegebb órákban 0-6 fok lehet. Napközben 9-15 fokig melegszik a levegő.



Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan lehet kisebb eső, zápor, nagyobb eséllyel a keleti országrészben. Többfelé megerősödik, a Dunántúlon viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 6, a maximumhőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.



Vasárnap több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.