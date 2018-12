Amikor hótakaró borítja az ennivalót, életmentő a madarak etetése - mutatjuk, mit tegyen!

Ne takarítsuk teljesen tisztára kertünket! Az elszóródott magvakat hagyjuk meg a madaraknak. A füvet se nyírjuk le mindenütt. Hadd húzódjanak meg a rovarok, teleljenek át a lárvá , téli táplálékot szolgáltatva a madaraknak.

Fotó: Orpheus Állatvédő Egyesület

A rovarevő madarak számára a legmegfelelőbb a marhafaggyú, amely magvakkal gazdagítható. Célszerű az eledelt hálóba helyezni, majd a fákra függeszteni, esetleg kisebb farönkö üregeibe rejteni. A gerlé , verebek kedvelt téli csemegéje a kukoricadara, amelyet a földről szeretnek felcsipegetni.

Amikor a fá elhullajtjá leveleiket – amikor beköszönt a hideg tél, és leesik az összefüggő hótakaró - érdemes örülnézni kertünkben, vajon hogyan jutnak élelemhez a madarak, mi tudja megvédeni őket a hidegtől. Fontos a tűlevelű és örökzöld növények szerepe. A tobozok, magvak élelmet, a növények búvóhelyet biztosítanak számukra. Jó, ha a kertnek olyan ré is van, ahol a sűrű bozót a lombkorona szintjéig ér. A talajt takaró növények, a fás, bokros ligetek is búvóhelyül szolgálnak.További búvóhelyet észíthetünk, ha a már "gazdátlan" virágágyásokat fenyőgallyakkal takarjuk be. A beteg, rothadó leveleket, ágakat azonban feltétlenül gyűjtsü össze!A napraforgó-magvak sok madarat (a csuszkát, pintyet, feketerigót, mátyásmadarat, harkályt) életben tartanak. A öles, a repcemag, a kukoricadara más fajok téli eledele. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője elmondta, hogy a madáretető kihelyezése csak az első lépés. Azokat rendszeresen tölteni kell élelemmel is: ne hagyjuk cserben a madarakat, ha megszokják, hogy oda járhatnak enni! Tanácsos a megvásárolt magvakat száraz helyen, jól zárható edényben tárolni.Az eledel a lehető legszárazabb helyekre kerüljön. Az etetőtálkát tartsuk tisztán. Ne észítsünk etetőt furnérból, mert a madarak megehetik az összeillesztésnél használt ragasztót! Kerüljü a sózott, cukrozott magvakat!