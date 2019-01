A tavalyi volt a legmelegebb év Magyarországon

A tavalyi év középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt. Ez az 1981-2010-es normál értéket 1,66 fokkal múlja felül.



2018 rendkívül enyhe januárral kezdődött, az év során csak a február és a március volt hidegebb a sokéves átlagnál.



Ezt meleg április és május követte. Míg az első tavaszi napon mínusz 24,6 fokot rögzített az automata Sátorhelyen, a tavasz utolsó napján már 32,9 fok volt Sajópüspöki állomáson. Összességében a 3. legmelegebb tavasz volt a tavalyi.



A nyári hónapok közül az augusztus került be a legforróbb augusztusok sorába, a 4. helyre, ősszel pedig októberben alakult jóval átlag felett a hőmérséklet.



Tavaly nyáron három komoly hőségperiódus volt. A legtöbbször, 51 nap Fülöpházán haladta meg a napi legmagasabb hőmérséklet a 30 fokot. 2018 legmagasabb hőmérsékletét Budakalászon rögzítették, július 29-én 36,6 fokot mértek. Összességében a 7. legmelegebb nyár volt a tavalyi.



Az ősz is rekord közeli, 1901 óta a 2. legmelegebb ősz volt. Szeptember elején nyári meleg volt.



Ezzel együtt nemcsak meleget, hanem "zimankót" is hozott a tavalyi év. Február végén, március elején tíz napig tartott a nagy hideg: mínusz 9 fok körüli országos átlagos minimumhőmérséklettel.



A csapadékviszonyokat tekintve a tavaszi hónapok változatos képet mutattak. Míg a március csapadékosabb volt a szokásosnál, addig májusban, de leginkább áprilisban jelentős volt a csapadékhiány. Március a 3. legcsapadékosabbnak, míg április a 6. legszárazabbnak bizonyult 1901 óta.



A nyári csapadék jellemzően szélsőséges időbeli és térbeli eloszlással érkezett. Heves esőzések során több településen, egy-egy napon a szokásos havi csapadék többszöröse hullott, ugyanakkor az északkeleti országrészben augusztusra már csapadékhiány alakult ki.



Október közepétől a hónap végéig egy száraz, átlag feletti csúcshőmérsékletű időszak következett. A szokásos októberi csapadék csupán 40 százaléka hullott, pár napra koncentráltan. Október közepére határainkon túl, a Duna felső vízgyűjtő területén aszály alakult ki, így több szakaszon is rekord alacsony volt a vízállás a Dunán.



Az év utolsó hónapja az átlagosnál szárazabb volt, így összességében átlag körüli: 589,9 milliméter csapadék hullott 2018-ban országos átlagban.



Külön kiemelték, hogy a 10 legmelegebb év közül 8 az ezredforduló utáni évek közül került ki. Magyarországon melegedés mértéke a múlt század elejétől 1,23 fok, ami a globális melegedés trendjét némileg meghaladja - olvasható az elemzésben.