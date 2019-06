A szokásosnál melegebb és csapadékosabb volt a tavasz

A szokásosnál melegebb és jelentősen csapadékosabb volt az idei tavasz - állapította meg hétfőn az MTI-hez eljuttatott elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely kitért arra is, hogy a nyár is melegebbnek ígérkezik az átlagosnál.



A március meglehetősen meleg volt, a havi átlaghőmérséklet 8,5 Celsius-fok volt, amely több mint 3 fokkal haladta meg a sokéves átlagot, és ezzel az ötödik legmelegebb március lett 1901 óta.



Az áprilisi középhőmérséklet mintegy 1,3 fokkal múlta felül a normálértéket, a május azonban a jellemzően borongós, csapadékos időjárás miatt jóval hűvösebb lett: mintegy 2,5 fokkal maradt el az országos átlag az 1981-2010-es sokévi átlagtól.



A tavasz legmagasabb hőmérséklete 30,9 fok volt, amelyet április 26-án Békéssámson állomáson mértek. Az évszak során a legalacsonyabb hőmérsékletet, mínusz 9,3 fokot március 28-án mérték a Nógrád megyei Zabaron. Összességében az évszak középhőmérséklete országos átlagban 11,5 fok volt, amely 0,7 fokkal haladja meg a normálértéket.



Március elején és április végén dőlt meg egy-egy napi melegrekord, május elején viszont hidegrekordok voltak gyakoribbak.



A csapadék tekintetében az egyes tavaszi hónapok jelentősen különböztek egymástól. A rendkívül száraz márciusban az 1981-2010-es átlag alig 27 százalékát mérték.



Április elejére kiterjedt területeket, főként az ország déli tájai érintette aszály. Az április átlag körüli csapadékot hozott, országos átlagban csaknem 40 milliméter hullott, ezzel enyhült a szárazság. Májusban a frontátvonulások, hullámzó frontrendszerek, majd egy mediterrán ciklon okozott átlagosnál hűvösebb, csapadékos időjárást. Az előzetes adatok alapján az idei május a harmadik legcsapadékosabb volt országosan 1901 óta.



Országos átlagban mintegy 129 milliméternyi csapadék hullott, ami a sokéves átlag több mint duplája. 2019 májusában a csapadékot szélsőséges térbeli és időbeli eloszlás jellemezte.



A három hónapban országos átlagban közel 180 milliméter csapadék hullott, amely mintegy 26 százalékkal több az 1981 és 2010 közötti tavaszi átlagnál.



Kitértek arra is, hogy a most ismert évszakos előrejelzések szerint Magyarországon országos átlagban mindegyik nyári hónap melegebbnek ígérkezik az 1981-2010-es átlagnál.