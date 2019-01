91 km/órával fújt a szél - Fákat döntött ki, tetőket rongált meg a vihar - Beleden templomról leesett a kereszt - fotók

tudosito@kisalfold.hu-ra! Várjuk olvasónik felvételeit a-ra!

Nem csitul a viharos szél

A csúcs



91 km/órás volt a legerősebb széllökés hétfőn térségünkben az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint, amit Péren jegyeztek fel. Sopron-Kurucdombon 87, Mosonmagyaróváron 83, Fertőrákoson 80, Bogyoszlón 78, Tatán 64 kilométer/órás széllökést mértek.

Beleden a templomtoronyról letörte a szél a keresztet, ami a templom tetejét is megrongálta. A törött cserepeket eltávolították a tűzoltók, valamint leemelték a keresztet a tetőről.

VIHAROS SZÉL - Napközben az északnyugati szelet a délnyugati és északkeleti tájak kivételével ismét többfelé viharos (60-85 km/h) lökések kísérik. Egy-egy helyen 85 km/ fölötti széllökés is lehet. A hegyvidéki területeken azonban 90, esetleg 100 km/h feletti széllökések is lehetnek.HÓZÁPOROK - Ma a nap második felében főként az ország északi felében, azon belül is leginkább északkeleten lehet kisebb havazás (helyenként lepel - 2, 3 cm).Az erős szél miatt jó néhány káresethez vonultak a tűzoltók hétfőn – tájékoztatott Ruskáné Takács Anita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A 84-es főúton Sopron és a határátkelő között, valamint a 82-es főúton Győr határában egy-egy fa dőlt az útra. Csornán a Szatmári utcában fa dőlt a villanyvezetékre, veszélyeztetve egy lakóházat is. A tűzoltók feldarabolták a forgalmi akadályt jelentő növényeket, Csornán pedig azután tudták eltávolítani a fát, hogy az áramszolgáltató áramtalanította a szakaszt.Sopronban az Erzsébet utcában egy háromemeletes társasház lemeztetejét bontotta meg a szél, a Színház utcában pedig egy ház tetején a kúpcserepek mozdultak el.Győrben egy leszakadt, forgalmat veszélyeztető telefonkábelt távolítottak el a tűzoltók a József Attila utca sarkán, majd az Ifjúság körútra egy lehasadt, magasban lógó, járókelőket veszélyeztető faághoz riasztották őket.A viharos időjárás ma is folytatódik, ami miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga, azaz elsőfokú figyelmeztetést adott ki több megyére, köztük Győr-Moson-Sopronra és Komárom-Esztergomra. Az előrejelzés szerint az északnyugati szelet 60–85 kilométer/órás lökések kísérik napközben.A 84-es főúton Sopron és a határátkelő között, valamint a 82-es főúton Győr határában egy-egy fa dőlt az útra, Csornán a Szatmári utcában fa dőlt a villanyvezetékre, veszélyeztetve egy lakóházat is. A tűzoltók feldarabolták a forgalmi akadályt jelentő növényeket, Csornán miután az áramszolgáltató áramtalanította az adott szakaszt, akkor tudták a tűzoltók eltávolítani és feldarabolni a lakóházat veszélyeztető fát.Sopronban az Erzsébet utcában egy három emeletes társasház lemeztetejét bontotta meg a szél, a Színház utcában pedig egy ház tetején a kúpcserepek mozdultak el a viharos szél következtében. A veszélyt jelentő tárgyakat eltávolították a tűzoltók.Valamivel később Győrben egy leszakadt, forgalmat veszélyeztető telefonkábelt távolítottak el a tűzoltók a József Attila utca sarkán, majd az Ifjúság körútra egy lehasadt, magasban lógó, járókelőket veszélyeztető faághoz riasztották őket.Győrben a 82-es kivezetőnél, a vasúti átkelő előtt előtt egy fa dőlt az út fölé. Pont a kanyarban van, nem belátható - írta olvasónk."Az imént történt szintén Győrben: leszakadt egy vékony vezeték a Kakas étterem előtt a Szent Imre úton, nagy torlódás várható. Az autók a vele párhuzamos úton a Levendula úton kerülnek" - írta néhány perc elteltével olvasónk.Az északnyugati szelet a délnyugati és északkeleti tájak kivételével többfelé viharos (60-75 km/h) lökések kísérik. A Dunántúl északi felében, főként Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér megyékben 80-90 km/h körüli, a hegyvidéki területeken ezt meghaladó lökések is várhatók. A helyenként előforduló intenzívebb záporok, hózáporok környezetében szintén előfordulhatnak 70-80 km/h-t meghaladó szélrohamok. A hózáporok nyomán északkeleten, illetve estétől máshol is hullhat kevés hó lokálisan - írja aOlvasónk felvétele: