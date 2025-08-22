augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

21°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás Ausztriában

57 perce

Vihar pusztított Nezsiderben: pincék, utak és autók is áldozatul estek

Címkék#időjárás#vihar#Ausztria

Heves éjszakai esőzések miatt több mint egy tucat helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak Neusiedl am See-ben. A város egyes részeit elárasztotta a lezúduló csapadék, pincék teltek meg vízzel, egy autó pedig a víznyelő árkok miatt szorult mentésre.

Kisalföld.hu

A csütörtökről péntekre virradó éjszaka heves, helyi záporok csaptak le Neusiedl am See (Nezsider) térségére. A víz a Wiener Strassén zúdult le a Saliterhof környékére, ahol az árkok megteltek, a víz pedig részben kimosta és alámosta a már betemetett szakaszokat. A helyzetet a mobil árvízvédelmi elemek segítségével sikerült stabilizálni, a veszélyeztetett területet a község munkatársai lezárták.

Forrás: Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See/Facebook

A vihar gócpontja a város északi részén, Hirschfeld környékén alakult ki, ahol annyi beavatkozásra volt szükség, hogy a tűzoltóság központja mellett egy ideiglenes bevetési központot is ki kellett építeni. Több pincét is ki kellett szivattyúzni, összesen 14 címen dolgoztak az egységek.

Közben a Pannonia bevásárlópark parkolójában egy autó került bajba: a sofőr figyelmen kívül hagyta, hogy a víznyelők telítődtek, így járműve elakadt és a tűzoltóknak kellett kimenteniük.

Forrás: Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See/Facebook

Az ellenőrző járőrözés során Reinhard Theuritzbacher parancsnok egy torlaszt is talált a Parndorfer-patakban – ez a vízfolyás szállítja a Parndorfer-síkság vizének nagy részét a Fertő-tóba. A dugulást a tűzoltók speciális eszközzel megszüntették, így megelőzték a további áradásveszélyt.

A kimerítő éjszaka után hajnali három órakor tértek vissza utoljára a tűzoltók a laktanyába. Rövid pihenő után azonban többen már a munkahelyükön folytatták a napot.

A város vezetése köszönetet mondott minden önkéntesnek, akik fáradhatatlanul, éjszakába nyúlóan dolgoztak a település lakóinak biztonságáért

- írta a Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See Facebook oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu