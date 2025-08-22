Vihar pusztított Nezsiderben: pincék, utak és autók is áldozatul estek

A csütörtökről péntekre virradó éjszaka heves, helyi záporok csaptak le Neusiedl am See (Nezsider) térségére. A víz a Wiener Strassén zúdult le a Saliterhof környékére, ahol az árkok megteltek, a víz pedig részben kimosta és alámosta a már betemetett szakaszokat. A helyzetet a mobil árvízvédelmi elemek segítségével sikerült stabilizálni, a veszélyeztetett területet a község munkatársai lezárták.

Forrás: Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See/Facebook

A vihar gócpontja a város északi részén, Hirschfeld környékén alakult ki, ahol annyi beavatkozásra volt szükség, hogy a tűzoltóság központja mellett egy ideiglenes bevetési központot is ki kellett építeni. Több pincét is ki kellett szivattyúzni, összesen 14 címen dolgoztak az egységek.

Közben a Pannonia bevásárlópark parkolójában egy autó került bajba: a sofőr figyelmen kívül hagyta, hogy a víznyelők telítődtek, így járműve elakadt és a tűzoltóknak kellett kimenteniük.

Forrás: Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See/Facebook

Az ellenőrző járőrözés során Reinhard Theuritzbacher parancsnok egy torlaszt is talált a Parndorfer-patakban – ez a vízfolyás szállítja a Parndorfer-síkság vizének nagy részét a Fertő-tóba. A dugulást a tűzoltók speciális eszközzel megszüntették, így megelőzték a további áradásveszélyt.

A kimerítő éjszaka után hajnali három órakor tértek vissza utoljára a tűzoltók a laktanyába. Rövid pihenő után azonban többen már a munkahelyükön folytatták a napot.

A város vezetése köszönetet mondott minden önkéntesnek, akik fáradhatatlanul, éjszakába nyúlóan dolgoztak a település lakóinak biztonságáért

- írta a Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See Facebook oldalán.