Perzselő forróság - Előzetes adatok szerint egy tizedre voltunk vasárnap a 40 foktól
Előzetes adatok szerint egy tizedre voltunk a 40 foktól, de a hitelesítésre még várni kell –írja az időkép.
A HungaroMet előzetes, azaz még nem hitelesített adatai szerint megdőlt az augusztus 10-ére vonatkozó napi országos és fővárosi melegrekord is.
A még nem hivatalos adatok szerint Körösladányban 39,9°C-ig melegedett a levegő, míg Budapest Újpest állomáson 38,7°C-ot regisztráltak vasárnap délután.
Mint ahogy az a weboldalon olvasható: a korábbi országos napi melegrekord kereken 39°C volt, melyet 1948-ban mértek, akkor Csongrádon és Túrkevén is ennyit mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben. A budapesti rekordot pedig Budapest Országút állomás tartotta, ott 1946-ban 37,9°C-ot regisztráltak.
Erre nem lesz könnyű felkészülni
Mi már tudjuk milyen időjárás vár ránk jövő héten. Folytatódik a hőség a jövő héten: hétfőn még többfelé lesz élénk, olykor erős a szél és az ország egyes részein 30 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet csúcsértéke, majd melegedés kezdődik, és a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fok is lehet. Az időjárás változékony lesz, de marad a forróság.
