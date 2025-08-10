Perzselő forróság - Előzetes adatok szerint egy tizedre voltunk vasárnap a 40 foktól

Az országos és a budapesti napi melegrekord is megdőlhetett vasárnap. Előzetes adatok szerint egy tizedre voltunk a 40 foktól, de a hitelesítésre még várni kell –írja az időkép.

A HungaroMet előzetes, azaz még nem hitelesített adatai szerint megdőlt az augusztus 10-ére vonatkozó napi országos és fővárosi melegrekord is.

A még nem hivatalos adatok szerint Körösladányban 39,9°C-ig melegedett a levegő, míg Budapest Újpest állomáson 38,7°C-ot regisztráltak vasárnap délután.

Mint ahogy az a weboldalon olvasható: a korábbi országos napi melegrekord kereken 39°C volt, melyet 1948-ban mértek, akkor Csongrádon és Túrkevén is ennyit mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben. A budapesti rekordot pedig Budapest Országút állomás tartotta, ott 1946-ban 37,9°C-ot regisztráltak.

Erre nem lesz könnyű felkészülni

Mi már tudjuk milyen időjárás vár ránk jövő héten. Folytatódik a hőség a jövő héten: hétfőn még többfelé lesz élénk, olykor erős a szél és az ország egyes részein 30 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet csúcsértéke, majd melegedés kezdődik, és a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fok is lehet. Az időjárás változékony lesz, de marad a forróság.