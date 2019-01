-18 fok hajnalban - Havat, majd ónos esőt kaphatunk - A soproni járásra figyelmeztetést adtak ki

Továbbra is várjuk olvasóink téli felvételeit útviszonyokról, havazásról, hóemberekről, stb: tudosito@kisalfold.hu

Az M2-es autóúton a 24-es km-nél Dunakeszi térségében egy műszaki hibás kamion akadályozza a pálya forgalmát, így az csak egy sávon váltakozó irányba haladhat.



Az 510-es főúton Taksonynál két személygépjármű koccant össze a 25-ös km-nél, a műszaki mentés idejére a forgalom félpályán haladhat.

- közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán. Mint írták: ezen a télen még nem mértek ilyen hideget, mint kedden hajnalban Vásárosnaményban, ahol mínusz 18,6 Celsius-fokig hűlt le a levegő. Ugyanakkor megjegyezték: két évvel ezelőtt ezen a napon Tésán mínusz 28,1 fok volt.Az előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden országosan mínusz 6 és plusz 3 fok között alakul. A következő napokban előfordulhatnak mínusz 10 fok körüli minimumok, de aztán fokozatosan enyhül a hideg.Az éjszaka kialakult gyenge havazás tovább vonul kelet felé a reggeli órákban, majd nyugat felől a délelőtt folyamán újabb és intenzívebb csapadékzóna alakul ki, amely az enyhébb légtömegek hatására a Dunántúlon fokozatosan esőre vált. Útja során a Dunántúlon vegyes halmazállapotú csapadék, a Duna vonalától keletre pedig jellemzően hó várható. A Dunántúlon a halmazállapot-váltást átmenetileg ónos eső is kísérheti - írta a met.hu.A várható friss hó mennyisége az ország déli felén lepel - 5 cm, az északi felén 4-5 cm fölött várható. Az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység előterében és a Dunántúl északkeleti felén kb. 5-10 cm-re lehet számítani. Komárom-Esztergom - Észak-Pest - Nógrád megyében lesz a legtöbb hó. Ezeken a területeken 10-15 cm fölötti friss hóréteg sem kizárt éjfélig, a hegyekben (Dunazug-hg, Börzsöny) 15 cm fölötti is várható. Elsősorban Komárom megyében lehet a legtöbb tapadó hóra számítani.A megerősödő déli, délnyugati szél az Alföldön, azon belül is legfőképpen a Tiszántúlon okozhat hófúvást délutántól.A Duna vonalában és annak környezetében jellemzően hószállingózást jeleztek, Mohács térségében hódara esik, Szentendrénél havas eső.A gyorsforgalmi utak burkolata keleten általában száraz, a Dunántúlon sónedves. A főutak Székesfehérvár és Tamási térségében havasak-latyakosak, A Dunántúlon nagyrészt nedves-sónedves, másutt száraz a burkolat.Kisvárda és Mátészalka térségében a korábbi havazás nyomán még előfordulhatnak a letaposott hótól síkos alsóbbrendű utak, valamint Vas és Veszprém megyében, valamint Székesfehérvár térségében, a havazással érintett területeken havas, latyakos a mellékutak burkolata.A hőmérséklet -16 és 0 C fok között változik.Az ónos eső veszélye miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést - írták az MTI-hez hétfő este eljuttatott veszélyjelzésben.A havazás miatt ugyancsak elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a fővárosra, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a hófúvás veszélye miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.Hétfőn az esti, késő esti óráktól északnyugat felől újabb, nagy területet érintő havazás kezdődik, amely éjfélig nagyjából a Dunántúl nyugati, északnyugati felére jut el; 2-3 centiméter hó hullhat. Kedden továbbterjed a havazás a keleti országrészre, de eközben nyugat felől az enyhébb légtömeg hatására a havazás fokozatosan esőre vált. A Budapest-Kelebia vonaltól keletre végig havazás várható. A Dunántúlon átmenetileg ónos eső is lehet.A várható friss hó az ország déli felén maximum 5, az északi felén 5 centiméter fölött várható. Az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység előterében és a Dunántúl északkeleti felén 5-10 centiméternyi hó is hullhat. Komárom-Esztergomban, Pest megye északi részén és Nógrádban lesz a legtöbb hó. Ezeken a területeken kedd éjfélig 10-15 centiméter fölötti friss hóréteg valószínű, a hegyekben (Dunazug-hegység, Börzsöny) 15 centiméternél több is hullhat. Komárom megyében lehet a legtöbb tapadó hóra számítani.A megerősödő déli, délnyugati szél az Alföldön, főként a Tiszántúlon okozhat hófúvást kedd délutántól.Az előrejelzés szerint kedd hajnalra általában mínusz 10 és mínusz 2 fokig hűl le a levegő, de a derült, hóval borított területeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 6 és plusz 3 fok között valószínű.A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága a meteorológiai előrejelzésekben szereplő további havazás miatt hétfőn 18 órától elrendelte a síkosságmentesítésben és a hó eltakarításban résztvevő munkatársak telephelyi ügyeletét. Így szükség esetén a cég azonnal megkezdheti a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást.A szolgáltató munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárás alakulását. A hajnali lefagyások megelőzésére síkosságmentesítik az utakat. Fagyás, havazás esetén, a korábbi évekhez hasonlóan előre meghatározott menetrend szerint végzik a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást. Először a hidakon, felüljárókon, tömegközlekedési útvonalakon tűnnek fel a járművek, ezt követően kerül sor lakóutcák, járdák, parki átvezető utak megtisztítására. A buszmegállókat és a hidak lépcsőit kézi erővel szórják fel és takarítják.A számozott főutak városi szakaszain az Állami Közútkezelő végzi a munkát.A téli közlekedés biztonságához, a balesetek elkerüléséhez elengedhetetlen az autósok közreműködése. Rendkívüli időjárási körülmények között csak megfelelően felkészített, téli gumival ellátott járművel szabad elindulni. A közlekedőknek számolniuk kell a megnövekedő utazási idővel és azzal, hogy az útvonalak fokozatosan, a munkagépek haladási ütemével párhuzamosan válnak járhatóvá. A Győr-Szol Zrt. felhívja a közlekedésben résztvevők figyelmét arra, hogy az előttünk álló időszakban az útnak indulók várhatóan télies körülményekre számítsanak.Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a magántulajdonú lakóingatlanok vagy üzlethelyiségek előtt a járda takarítása a tulajdonos illetve a bérlő feladata, ezeken a területeken nekik kell a síkosságmentesítést elvégezniük.A télies időjárás, a havazás miatt csúszásveszély alakult ki a vízpartokon is. A győri folyópartok mentén több helyen figyelmeztető táblák jelzik a fokozott balesetveszélyt, így ezeket a sétálóutakat mindenki saját felelősségére használhatja. A téli időszakban érdemes fokozottan figyelniük az itt közlekedőknek, hiszen a páralecsapódás vagy hóesés miatt ezeken a helyeken könnyen előfordulhat jegesedés, még enyhébb időben is jelentős a csúszásveszély.Nagyobb hidegben, jegesedés esetén a Győrben található városi tavakra, folyószakaszokra is vonatkozik a csúszkálás, a korcsolyázás tiltása, ezt a téli sportot a műjégpályán lehet űzni.Az útinform közleménye: az előrejelzések alapján keddtől ismét országos havazás várható, főleg az ország északi területein. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is 12 órás váltott műszakokban, minden rendelkezésére álló emberi és gépi erőforrásával a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon fog dolgozni. Ugyanakkor a szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a 0-24 órás munkavégzésük mellett folyamatos havazás idején időszakosan téliesebb útviszonyokra és lassabb haladásra kell egyes térségekben készülnie az autósoknak.A meteorológiai előrejelzések alapján kedden újabb jelentős havazás várható, az ország déli felén akár 5, az északi felén 5 centiméter fölötti friss hó hullhat. Az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység előterében és a Dunántúl északkeleti felén körülbelül 5-10 centiméterre lehet számítani. Míg Komárom-Esztergom, Pest megye északi részén és Nógrád megyében 10-15 centiméter fölötti friss hóréteg valószínű kedd éjfélig, a Dunazug-hegységben és a Börzsönyben pedig akár 15 centiméter fölötti is várható. Tapadó hóra elsősorban Komárom-Esztergom megyében lehet számítani. A megerősödő déli, délnyugati szél az Alföldön, azon belül is legfőképpen a Tiszántúlon okozhat hófúvást kedd délutántól. Szerdán még folytatódhat a havazás, elsősorban a Dunántúlon.Csütörtökön és pénteken pedig már csak helyenként várható kisebb hószállingózás, de többfelé megerősödhet a szél, így hófúvásos szakaszokra is lehet majd számítani.Milyen ütemezés mellett végzi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hóeltakarítási munkákat?A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a 2018. november 10-től kezdődő téli üzemeltetési időszakban a mai napig több mint 80 ezer tonna sót és 4,5 millió liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a 32 ezer kilométeres országos közúthálózatra. A társaság munkatársai a következő napokban is 0-24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az előírások szerint ütemezetten végzik, először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a településeket összekötő mellékutakon, végül az alacsony forgalmú bekötőutakon végzik el. A lehetséges helyszíneken a megelőző, úgynevezett preventív sószórási munkákról is gondoskodnak a szakemberek.Egy-egy munkagépre körülbelül 40-50 kilométernyi jut, ekkora útszakaszon a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák a beavatkozástól és az időjárási helyzettől függően 2-5 órát vesznek igénybe. Ennyi idő alatt folyamatos havazás esetén újra téliesebb útviszonyok alakulhatnak ki, ami újabb és újabb beavatkozásokat igényel mindaddig, amíg a havazás nem áll el. Vagyis a társaság folyamatos és ütemezett munkavégzése mellett is fel kell készülniük az autósoknak arra, hogy intenzívebb havazás esetén téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak az országos közúthálózaton is, így egyes esetekben szükségük lesz a nyári időjárási viszonyok között megszokott utazási sebességük mérséklésére.

Várható időjárás az ország területén kedd estig - a met.hu előrejelzése Estétől nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és kedden már többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Egyre többfelé várható havazás, amely elsősorban a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közének nyugati tájain is átválthat havas esőbe, esőbe, néhol átmeneti ónos eső sem kizárt.Kedden élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délnyugati szelet, amely az Alföldön időnként a havat is hordhatja.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -10 fok között alakul, de a derült, havas területeken -15 fok köré is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden +3 és -6 fok között valószínű, nyugaton lesz enyhébb az idő.