Sosem lesz elégedett testével Köllő Babett - Ön mit gondol?

Már hetente háromszor edz, hogy még izmosabb legyen. Fotó: Czerkl Gábor

Huszonéves lányokat megszégyenítő formájának dacára – túl a negyedik ikszen – is elégedetlen alakjával Köllő Babett. Olyannyira, hogy újévi fogadalma is erről szólt: idén már hetente három alkalommal jár konditerme a személyi edzőjéhez, hogy elérje vágyott alakját - írja a Borsonline – A Csak show és más semmi című műsor alatt nem volt túl sok időm és energiám edzőterembe járni, de megfogadtam, hogy év elejétől visszatérek, és újra formába hozom magam. Most vagyok túl az első héten, mindenem fáj, merő izomláz vagyok – meséli a Borsnak Babett, aki korábban bevallottan táplálkozási zavarokkal küzdött.– Sosem leszek elégedett az alakommal, mindig daginak fogom magam látni, de amíg tudok, igyekszem küzdeni ellene, például kardióedzéseket végzek, és mellette erősítek. A fogyás mellett szeretnék izmosodni, főleg hasban és fenékben, de van egy ennél is fontosabb vágy: egyszerűen szerelmes vagyok Rubint Réka lábaiba. Ha van kitűzött célom, akkor azok a lábak húszévnyi kőkemény edzéssel biztos sikerülni fog – viccelődött Babett.