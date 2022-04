– Szerda reggel megérkezett a területi választási irodához az a több mint harmincezer átjelentkezős szavazólap, amelyeket azok kapnak, akik Magyarország más településeiről kívánnak Győr-Moson-Sopron megye valamelyik településén szavazni – mondta dr. Malomsoki István megyei jegyző. A helyi választási irodák a névjegyzéket érintő minden kérelmet péntekig feldolgoztak. Kinyomtatták a normál és mozgóurnás névjegyzéket és minden egyebet, amiket a választási irodavezetők hitelesítettek. Tegnap és ma a rendőrség átvizsgálja a szavazóhelyiségeket, majd ezeket lezárják a holnap reggeli nyitásig. Minden készen áll a szavazás napjára. Holnap 185 szavazókörben több ezer ember dolgozik kora reggeltől egészen addig, amíg a szavazatokat összesítik.

– Mit kell tudni a választópolgároknak? – A szokásoknak megfelelően reggel hattól este hétig lehet szavazni. Aki este hét órakor a szavazóhelyiségben van, még szavazhat, de hét óra után már nem tudja megtenni. A választópolgár vigyen magával személyazonosításra szolgáló bármilyen érvényes, fényképes okmányt. Lehet ez személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél. A 2020. március 11. óta lejárt okmányok érvényességét meghosszabbította a kormány, így ezekkel is részt lehet venni a választáson. Ezenkívül a személyi azonosítóját vagy lakcímét is megnézik, ami a lakcímkártyán szerepel. Ha valaki esetleg lakcímet váltott, akkor egy hatósági bizonyítványt fog erről kapni, az is elfogadható. (Ma 8–18 óráig, vasárnap 7–19 óráig a kormányablakokban és okmányirodákban a választáshoz kapcsolódó okmányokat lehet pótolni. Ha valakinek semmilyen személyazonosításra alkalmas okmánya sincs, akkor ideiglenes személyi igazolványt kap, amellyel részt vehet a szavazáson.)

Vasárnap 185 megyei szavazókörben több ezer ember dolgozik kora reggeltől egészen a szavazatok összesítéséig.

Forrás: Csapó Balázs

– Mi a szavazás menete? – Vasárnap egyszerre zajlik az országgyűlési választás és egy népszavazás, ezért a szokásostól eltérően két helyen kell aláírni a szavazólapok átvételét. Fontos, hogy a választópolgár is nézze meg, jó szavazólapot kapott-e. Az átjelentkezett voksolóknak a kitöltött szavazólapot a zöld borítékba kell tenniük és le kell ragasztaniuk, különben a szavazat érvénytelen lesz. Aki nemzetiségi névjegyzékben regisztrált, annak figyelnie kell arra, hogy az egyéni listás jelölt helyett nemzetiségi szavazólapot kell kapnia, amennyiben a nemzetiség állított listát. De helyben a választás menetéről pártsemleges tájékoztatást kaphat bárki a szavazatszámláló bizottságtól.

A jelölt, a jelölőszervezet neve mellett, alatt lévő körben egymást metsző két vonal húzása jelenti az érvényes szavazatot, amit tollal kell megtenni. Ha valaki eltéveszti, a szavazólapot egyszer ki lehet cserélni. Aki mozgóurnát szeretne kérni, a szavazás napján legkésőbb 12 óráig juttathatja el kérvényét a szavazatszámláló bizottsághoz. Aki pedig levélben szavaz és eddig nem adta még le, az a szavazás napján reggel 6-tól este 7-ig teheti meg az országgyűlési egyéni választókerületi székhelyeken Győrben, Csornán, Mosonmagyaróváron és Sopronban.

Kövesse velünk a választást!

